Nouvelle action des étudiants en chirurgie dentaire à Nancy : une porte de l'Assurance maladie murée

Dans la nuit de mercredi à jeudi les étudiants en chirurgie dentaire ont muré une des deux portes de l'Assurance maladie, boulevard Joffre à Nancy. Cela fait près d'un mois qu'ils se mobilisent contre le plafonnement des soins, notamment les plus chers.

Après les cafés trottoirs, les manifestations ou la banderole déployée sur la façade de leur faculté, les étudiants en chirurgie dentaire de Nancy montent le ton. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les étudiants en chirurgie dentaire ont muré une des deux portes de l'Assurance maladie, boulevard Joffre à Nancy, pour dénoncer "le silence de Marisol Touraine".

A Nancy comme un peu partout en France, cela fait un mois que les dentistes et les futurs dentistes sont mobilisés. Ils s'opposent au plafonnement du tarif des soins les plus chers, et donc les plus rémunérateurs, comme la pose de prothèse par exemple, en contrepartie d'une meilleure prise en charge par l'Assurance maladie des soins courants.

Fin janvier, les négociations entre les syndicats et l'Assurance maladie n'ont pas abouti. Les acteurs devront donc s'en remettre à un accord arbitral.