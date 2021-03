Nouvelle-Aquitaine : les transferts d'ampleur de patients Covid depuis l’Ile-de-France n'auront pas lieu

Dimanche dernier, trois premiers patients d'Ile de France ont été transférés par avion vers le CHU de Bordeaux. Un transfert qui devait en appeler d'autres d'une toute autre ampleur cette semaine. C'est en tous cas ce qu'avait évoqué sur le tarmac dimanche, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui alors parlé du transfert de 40 à 60 patients supplémentaires vers la Nouvelle-Aquitaine, cette fois à bord de TGV médicalisés.

Des transferts qui n'auront pas lieu, a annoncé ce mercredi matin l'Agence Régionale de Santé, pour deux raisons principales : l'opposition des familles et l'état trop instable des malades.

Les familles opposées à ces transferts

Lors du premier confinement, plusieurs dizaines de transferts entre la région Grand Est et la Nouvelle Aquitaine avaient déjà eu lieu, pour soulager les soignants sous tension de cette zone. Mais à l'époque, les familles n'avaient pas le droit de rendre visite à ces malades, et n'avaient donc vu pour la plupart aucun obstacle à ces transferts. "Cette fois la situation est complètement différente" explique Bénédicte Le Bihan, le médecin coordinateur en charge de ces transferts au sein de l'ARS de Nouvelle Aquitaine, "car les malades peuvent être visités, les familles se sont donc opposées en grande majorité à ces transferts".

Des patients fragiles qui peuvent décompenser à tout moment

L'autre raison venant expliquer l'annulation de ces transferts d'ampleur est la fragilité des patients. "La plupart sont en réanimation, intubés, et sont donc extrêmement fragiles." Une fragilité telle que les voyages dans des TGV médicalisés sont plus délicats à réaliser que par avion.

Les 40 à 60 patients évoqués par Gabriel Attal la semaine dernière, ne seront donc en définitive que six. Ces patients arriveront par avion et seront orientés pour certains vers les hôpitaux de Niort et de Poitiers, indique l'Agence Régionale de Santé, qui suit au jour le jour via sa cellule de crise, les capacités hospitalières de notre région.

La Nouvelle-Aquitaine reste à ce jour la seule région de France en capacité d’accueillir des patients d'autres régions. Au 16 mars, 196 personnes étaient hospitalisées en réanimation ou soins intensifs dans la région. L'ARS de Nouvelle-Aquitaine indique ce mercredi que durant la crise sanitaire, 270 lits de réanimation supplémentaires ont été rendus disponibles, en complément des 434 qui existaient avant la crise.