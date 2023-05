Nouvelle augmentation des prix du tabac, pour la Ligue contre le cancer "la santé est prioritaire"

Comme tous les ans le premier mai a été synonyme d'augmentation, le SMIC a gagné 2,2%, un certain nombre de prestations sociales comme le RSA ou la prime d'activité ont également été légèrement majorées, en ce qui concerne le tabac après une première hausse au mois de mars, certaines marques vont subir une nouvelle augmentation.

Certains paquets pourront atteindre les 11 euros, à savoir l'objectif fixé pour tous les paquets de cigarettes au premier janvier 2024.

« Une très bonne solution »

En Corse les cigarettes sont encore en dessous de 10 euros mais leur prix devrait être aligné sur ceux du continent d'ici à 2025. Augmenter les prix, c'est le meilleur moyen pour freiner la consommation selon le docteur Sauveur Merlenghi, de la Ligue contre le cancer : « C'est la très bonne solution. En Australie, le jour où ils ont voulu faire baisser la consommation de tabac, ils ont carrément doublé le prix du paquet de cigarettes et à partir de là, effectivement, leur taux de cancer du poumon a chuté de façon drastique.

C’est une drogue, ne l'oublions pas, elle est en vente légale et il est tout à fait normal, effectivement que le prix est de cette drogue soit mis hors de portée de la Bourse de certains parce que on a derrière une sur incidence en matière de cancer qui est encore en particulier très importante, chez la femme on avoisine les 40% de sur incidence. »

Un outil de prévention

Selon le docteur Sauveur Merlinghi il est donc important que le prix du tabac augmente et que l'augmentation puisse freiner la consommation « même s'il faut aider les buralistes » dit-il.

« Bien sûr, il y a l'opportunité économique, il y a le problème économique des buralistes, je pense qu*'on doit accompagner les buralistes dans leur reconversion, en les aidant**. Ils sont un peu victimes aussi de cette augmentation, mais il faut effectivement qu'on exige en même temps des compensations pour ces gens qui exercent un métier un peu mis à l'encan par ce genre d'augmentation, mais la santé c'est prioritaire.

Le traitement de la prise en charge d'un cancer, c'est prioritaire à tous les niveaux. Et la prévention, ça l'est encore davantage, augmenter le prix du tabac, c'est une prévention, c'est une prise en compte du futur. »*