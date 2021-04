Nouvelle Eco : à Bessines, OranoMed quadruple la production de plomb-212 anti-cancer

La crise sanitaire n'a pas bloqué les investissements d'OranoMed sur son site haut-viennois de Bessines-sur-Gartempe. La branche médicale de l'ex-Areva a depuis six mois multiplié par quatre sa production de plomb-212, en attendant un passage au stade industriel.

"On a eu un petit temps d'arrêt au début du confinement, mais avec les entreprises locales, on a pu redémarrer le chantier en une ou deux semaines", raconte Julien Dodet, le PDG d'OranoMed. Résulat : les investissements réalisés depuis janvier 2019 ont permis à partir d'octobre dernier de doubler la surface du laboratoire et de quadrupler la production de plomb-212, pour soigner des cancers.

Cet élément est obtenu à partir d'un minerai qui contient à la fois de l'uranium et du thorium. L'uranium étant utilisé pour l'énergie nucléaire mais le thorium, lui, était stocké. Donc, "c'est une forme de recyclage, de valorisation d'une matière nucléaire qui n'avait pas d'usage à ce stade", se félicite Julien Dodet.

Le site de Bessines candidat pour une future usine

Pour l'instant, le traitement au plomb-212 est encore au stade de l'essai thérapeutique. Une trentaine de patients ont été traités, avec la technique de l'alphathérapie ciblée. "Au lieu de faire des rayons externes, comme ça se fait couramment en cancérologie", explique le PDG d'OranoMed,"ça consiste à amener l'émetteur alpha radioactif à proximité immédiate de la tumeur, pour tuer la cellule tumorale sans endommager les tissus sains qui sont autour". Reste à obtenir les autorisations de mise sur le marché de la part des autorités de santé, d'ici 4 à 5 ans selon Julien Dodet.

L'étape suivante, c'est donc la production à grande échelle, "et il s'agit cette fois de multiplier par 10 ou 20" les capacités. "L'établissement de Bessines est un des sites candidats pour l'usine que nous devons construire", glisse le PDG d'OranoMed. Le choix du site sera fait cette année, sans doute avant la fin de l'été.