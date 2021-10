Nouvelle éco : DiappyMed, une application montpelliéraine pour accompagner les diabétiques

À Montpellier, la start-up DiappyMed développe une application pour les personnes touchées par un diabète de type 1. C'est un calculateur intelligent qui aide les diabétiques à savoir quelle dose d'insuline ils doivent s'injecter. Interview avec Coralie Lefevre, cofondatrice de l'entreprise.

À quoi sert votre application?

Aujourd'hui, les personnes qui ont un diabète de type 1 sont sous un régime fixe, c'est-à-dire qu'elles mangent tout le temps la même chose. C'est plus facile, pour elles, de savoir quelle dose d'insuline elles doivent s'injecter. Le souci, c'est que même avec cette contrainte du régime fixe, il y a 40% des diabétiques qui ont des épisodes d'hypo ou d'hyperglycémie.

Donc que fait, concrètement, votre application?

C'est un calculateur intelligent. La personne va pouvoir rentrer ce qu'elle mange, préciser si elle a fait du sport, lequel et à quelle intensité. Et l'application va déterminer la dose d'insuline nécessaire.

Comment en êtes-vous venus à créer cette application?

Notre cofondateur, Omar Diouri, a fait sa thèse au CHU de Montpellier. Il était dans un service où on apprenait aux gens comment calculer la dose d'insuline dont ils ont besoin. Et le problème, c'est que quand ces personnes rentraient chez elles, elles n'arrivaient pas à l'utiliser seules.

Si vous voulez, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte : le taux glycémique des aliments, l'activité sportive, et aussi des choses qui sont propres au métabolisme de chacun. L'équation est digne d'un grand mathématicien. Notre application a pour but de faciliter la vie des personnes diabétiques, de façon à ce qu'elles vivent le plus normalement et le plus sereinement possible.

Interview avec Coralie Lefevre, cofondatrice de DiappyMed Copier

DiappyMed a développé un premier prototype qui a fait l'objet d'une étude. L'équipe, composée de six personnes, travaille aujourd'hui sur sa version commerciale, qui doit sortir en 2023. La start-up cherche à embaucher sept personnes en 2022.