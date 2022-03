Nouvelle éco : PLC Santé, le projet de centre de soins et de formation à Peyrat-le-Château en Haute-Vienne

Ils sont une dizaine de professionnels de santé, tous passionnés par leur territoire. Ces praticiens ont décidé de s'unir autour d'un projet commun à Peyrat-le-Château aux portes du lac de Vassivière en Haute-Vienne : créer un centre de soins et de formations.

Parmi ces professionnels, il y a Antoine Lacouturière. Il tient un cabinet d'ostéopathie et de sophrologie à Peyrat-le-Château. "On vit ici au quotidien, avec nos familles et nos activités respectives", souligne Antoine Lacouturière à la tête de ce projet PLC Santé. "On a envie de participer à la vie ici, à ce territoire rural plein de potentialités. Avec ce futur centre on souhaite pouvoir compléter l'offre déjà existante du monde médical et paramédical en proposant nos compétences pour le territoire."

De la balnéothérapie en zone rurale

Ce futur centre a déjà validé son permis de construire. Il n'y aura aucun financement de la part de l'Agence régionale de santé car ce centre de soins est différent par rapport à une traditionnelle maison de santé. "Il y a plusieurs maisons de santé pluridisciplinaire sur le territoire et on en a besoin. Dans le fonctionnement de ces maisons de santé traditionnelles, l'Agence régionale de santé offre des subventions pour cette façon de travailler mais en limitant à certains professionnels. C'est à dire que quelqu'un qui fait de la sophrologie, du shiatsu ou même de l'ostéopathie ne peut pas être inclus dans une maison de santé. Nous, notre rêve, notre intention, c'est de créer un lieu qui réunit un pôle médical et un pôle soin et bien-être."

La balnéothérapie sera au cœur de ce centre. - PLC Santé

Parmi les éléments incontournables, ce centre devrait contenir une balnéothérapie. Un atout très rare dans cette partie du Limousin. Soigner dans l'eau, ça fait longtemps qu'on sait que ça fait du bien aux patients. Aujourd'hui, il faut parfois une heure de route aux patients de la région pour aller profiter de ce type de soins."

Pour Antoine Lacouturière, la balnéothérapie va permettre de diversifier l'offre de soins sur ce territoire. "On va pouvoir offrir de nouvelles formes de soins, comme de l'ostéopathie dans l'eau. Le patient est posé sur des flotteurs et on va pouvoir venir faire une séance d'ostéopathie dans l'eau. On peut aussi faire e la sophrologie, de la relaxation ou encore de l'éveil des enfants dans l'eau."

Un financement participatif bientôt mis en place ?

Si le projet était auto-financé, la récente hausse des prix des matières premières à fait changer légèrement les plans des professionnels de santé engagés dans ce projet. "On n'a aucune subvention et donc l'évolution là dessus aujourd'hui, c'est continuer en espérant pouvoir sensibiliser la grande région au besoin complémentaires en thérapie médicale. Nous allons essayer aussi de créer des partenariats avec des structures et nous envisageons enfin un financement participatif pour qu'on puisse concrétiser ce projet."

Ce financement pourrait être lancé dans les prochains jours sur le site PLC Santé.