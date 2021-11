Nouvelle éco : un kit de rééducation pour les malades du Covid qui ont perdu l'odorat

Ce matin dans la nouvelle éco, on découvre un kit de rééducation olfactive destiné notamment aux malades du Covid qui ont perdu l'odorat. Il a été mis au point par un laboratoire de Saint-Georges-d'Orques dans l'Hérault.

Le laboratoire Insphy spécialisé dans l'aromathérapie et installé à Saint-Georges-d'Orques près de Montpellier a créé un kit de rééducation olfactive notamment pour les personnes victimes d'un Covid long. On observe l’anosmie, ou perte partielle ou totale de l’odorat, mais aussi les parosmie et cacosmie qui caractérisent une altération de l’odorat.

Pour le retrouver, il faut s’entraîner chaque jour et plusieurs fois par jour à sentir des odeurs différentes pour une stimulation olfactive variée. Il est aussi nécessaire de faire appel à sa mémoire olfactive pour se souvenir d’odeurs qui nous sont familières.

Le contenu du kit ?

Pour vous aider à retrouver votre sens olfactif, le laboratoire Insphy propose un kit qui regroupe tout le matériel nécessaire, avec trois huiles essentielles certifiées bio et 6 flacons vides pour préparer vos mélanges. Les huiles essentielles couvrent les notes fruitées, florales et aromatiques. A cela vous ajouterez deux épices bien connues comme la girofle et la cannelle ainsi que du café.

Afin de suivre votre progression un livret d’accompagnement et de suivi hebdomadaire est téléchargeable sur le site kinesoins.fr

Catherine Py directrice du laboratoire Insphy Copier

Le cannabis thérapeutique

Le laboratoire Insphy qui fabrique et commercialise des produits pour traiter les douleurs musculaires et articulaires s'intéresse depuis plusieurs années aux cannabinoïdes (CBD,CDG) . Il lance une nouvelle gamme de produits avec des fleurs de chanvre , des huiles sublinguales et des produits de massage.