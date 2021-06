Nouvelle étape dans la campagne de vaccination en Vaucluse vers les publics vulnérables

Au Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale de la Croix Rouge à Avignon, sur les 56 résidents , une dizaine se sont portés volontaires. Le personnel a également été invité à recevoir sa première dose lors de ce déplacement de l'équipe mobile sanitaire Covid 84 .

Cette équipe portée par le CHS de Montfavet et l’association Groupe SOS de Vaucluse est entrée en action dès le premier confinement de la crise sanitaire rappelle son responsable Jean Luc Sicard : « Depuis le printemps 2020 nous avons créé à la demande de l’ARS cette équipe composée d’infirmiers et de médecins. _Nous allons au-devant de public en situation de précarité_, que ce soit à la rue, en campement de gens du voyage, en centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou en centre d’hébergement.»

Sensibiliser des personnes vulnérables souvent confrontées à des soucis de santé

«L’idée jusqu’à maintenant c’était d’abord de repérer, dépister et d’orienter les personnes positives à la covid, d’évaluer aussi leur cercle proche, à savoir si ils étaient en sécurité que ce soit à la rue ou en centre d’hébergement. Et là à partir du mois de juin démarre la campagne pour un même public mais on élargit sur le secteur associatif local. L’idée c’est de vacciner au maximum, de la sensibiliser au fait qu’il faut participer à l’immunité collective. Souvent ce sont des personnes vulnérables qui ont des problèmes de santé associés et que si on les vaccine ils sont protégés aussi ».

Ce dispositif vers un public précaire porte le nom d' "Allers vers" car il consiste bien à mettre en confiance des personnes de la rue ou en parcours de réinsertion.

Associations caritatives et autres centres d'accueil ou d'hébergement vont être sollicités désormais pour recevoir l'équipe mobile du Pôle médico-social du CHS de Montfavet.