Nouvelle fermeture, pour deux nuits, des urgences de l'hôpital de Laval

Déjà fermées la nuit, de samedi à mercredi dernier, les urgences du centre hospitalier de Laval vont de nouveau subir le même sort. Dans la nuit de ce samedi à dimanche et de mardi 1er février à mercredi, les urgences resteront inaccessible de 18h30 à 8h30.

La situation se reproduit de plus en plus souvent depuis le mois de novembre. En raison d'un manque de médecins et de personnels, les urgences de l'hôpital de Laval ferment la nuit de 18h30 à 8h30. Ce sera encore le cas dans la nuit du samedi 29 janvier au dimanche 30 puis dans la nuit du mardi 1er février au mercredi 2. Les urgences étaient déjà fermées la nuit du samedi 22 janvier au mercredi 26.

Comme lors de chaque fermeture des urgences, si vous avez un souci de santé, il est conseillé de composer le 15 ou le 116 117 pour la médecine de ville. Le médecin régulateur vous orientera au mieux.