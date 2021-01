Les urgences de Château-du-Loir ferment à nouveau pendant 24 heures

C'est une fermeture qui devient récurrente : les urgences de l'hôpital de Château-du-Loir vont à nouveau suspendre leur activité pendant 24 heures ce lundi 1er février à partir de 8h30 du matin et jusqu'au lendemain à la même heure. L'établissement est confronté à un manque d'effectifs, notamment un médecin urgentiste. Depuis l'été dernier, ces fermetures sporadiques se multiplient : ça a déjà été le cas durant six jours au total en janvier.

En cas d'urgence, il faut appeler le SAMU en composant le 15 : un médecin évaluera alors la situation pour mobilise les moyens adaptés. Une infirmière et une aide-soignante de jour et de nuit resteront cependant présentes à l'accueil des urgences de Château-du-Loir, mais uniquement pour réorienter les patients. "Tous les acteurs concernés par la prise en charge des patients et des secours à personne ont été prévenus de cette organisation temporaire", précise l'hôpital. Une permanence des soins ambulatoire est accessible en appelant le 116 117 en soirée, dans la nuit ou le week-end : ce numéro gratuit permet de contacter un médecin de garde.