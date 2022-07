Nouvelle grève aux urgences de Purpan à Toulouse de samedi midi à dimanche matin

Seules les urgences vitales seront prises en charge à Purpan une bonne partie du week-end. Un mouvement de grève des soignants débute ce samedi 9 juillet à midi et va durer jusqu'à dimanche 8 heures du matin.

Après cinq lundis de grève aux urgences adultes de Purpan à Toulouse, un nouveau mouvement de grève débute ce samedi et jusqu'à dimanche matin. La direction du CHU de Toulouse explique qu'elle est donc contrainte de modifier l’accueil des patients. De samedi midi à dimanche matin 8 heures, les urgences adultes somatiques et psychiatriques de l’hôpital accueilleront uniquement les urgences vitales adressées par le SAMU (Allo 15).

Les urgences de Rangueil restent ouvertes mais devront prioriser les admissions de patients en état d’urgence vitale orientés par le SAMU.

Les patients doivent contacter le service d’aide médicale urgente (SAMU Allo 15) avant tout déplacement aux urgences du CHU de Toulouse.

Si votre état de santé ne justifie pas un appel au SAMU mais que vous souhaitez une réponse médicale adaptée à votre besoin (un conseil médical, un rendez-vous de consultation avec un médecin, un renouvellement d’ordonnance), la direction demande à la population de contacter les établissements privés de santé, son médecin traitant ou le 3966 après 20h, pour être pris en charge par un médecin généraliste de garde.

Les grévistes écrivent à nouveau à la direction

La demande des grévistes reste la même en terme de postes : 40 équivalents temps plein mais la direction ne propose que 16 postes. Les grévistes ont envoyé jeudi un courrier à la direction du CHU, que France Bleu Occitanie s'est procuré. Il y est question de "risque pris par les patients et les soignants en se rendant aux urgences de l'hôpital Purpan".

Les grévistes reviennent sur la prise en charge d'une patiente, finalement décédée d'un arrêt cardiaque, dans la nuit du 3 au 4 juillet, à l'accueil des urgences. Les soignants pensent que cette mère de famille de 47 ans a été prise en charge trop tard et c'est révoltant, la direction n'est pas de cet avis. Les grévistes réclament une infirmière d'accueil et d'orientation supplémentaire, première personne que vous voyez quand vs arrivez aux urgences.

La direction de l'hôpital a accordé il y a trois semaines deux aides soignants et un infirmier aux urgences de Purpan. C'est "largement insuffisant" répondent les grévistes qui regrettent que la direction ne souhaite pas les rencontrer.