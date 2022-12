Nouvelle grève des médecins généralistes : "on n'en est pas heureux mais on n'est pas heureux tout court"

Il va être encore plus compliqué que d'habitude de trouver un rendez-vous chez un médecin généraliste durant cette semaine entre Noël et Jour de l'An. En plus des congés prévus, certains médecins ferment leurs cabinets pour participer à l'appel national à la grève lancé pour la semaine. C'est la deuxième mobilisation après la grève de début décembre .

Pour la deuxième fois, le docteur Grégoire Angelucci fermera donc son cabinet de Portes-lès-Valence dans la Drôme. "Là on est pendant les fêtes mais il n'y a pas plus de tension à cette période, le système est en tension douze mois par an" souligne le généraliste, membre du collectif Médecins pour demain. "La grève tombe maintenant, on n'en est pas heureux mais on n'est pas heureux tout court. Nos syndicats n'ont pas été entendus ni par le ministre de la santé ni par l'assurance-maladie. Les négociations sont en cours maintenant. Et ce n'est pas nous qui choisissons la date, c'est bien le gouvernement et la CNAM. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard s'ils ont choisi cette période-là."

Meilleure rémunération pour se libérer de l'administratif

Ce que demandent les médecins, c'est une revalorisation de leurs tarifs. "On est à un point de bascule" martèle le docteur Angelucci, "c'est l'indépendance des médecins qui est menacé alors que c'est essentiel pour travailler dans l'intérêt des patients". Il pointe notamment les contraintes administratives qui représentent 20 à 25% du temps de travail du médecin. Augmenter les tarifs, ce serait pouvoir prendre des assistants pour ce travail administratif. "Cela me permettrait à mon échelle de voir 10 à 15 patients de plus, c'est énorme à l'échelle nationale" ajoute-t-il.

Le risque d'épuisement professionnel des médecins

"Ce n'est pas une question vénale" complète la docteur Cindy Bougeard qui exerce à Meyras en Ardèche et qui sera aussi en grève toute la semaine. En plus des consultations, elle souligne tout le travail masqué pourtant nécessaire : réunions de coordination, suivi de patients aux pathologies lourdes, accueil de stagiaires. "Ces engagements-là ne sont pas pris en compte". Elle, est persuadée que "les patients comprennent, ils tiennent à nous et ils veulent qu'on reste en bonne santé. Si on est en burn-out et qu'on finit par dévisser nos plaques, ça ne fera pas avancer le schmilblick". Car derrière cette grogne, il s'agit aussi de l'épuisement de ces médecins qui sont en première ligne.