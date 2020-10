Une nouvelle machine de pointe pour la radiothérapie face au cancer à Laval

Des séances de radiothérapie plus rapides et mieux ciblées sur les tumeurs cancéreuses : c'est ce que permet le nouvel outil mis en place au centre d'oncologie Mallet Proux à Laval, à la pointe des dernières avancées technologiques.

Cibler encore plus finement les cellules cancéreuses pour permettre un traitement plus rapide et avec moins d'effets secondaires : c'est le but de la nouvelle machine acquise par le centre privé d'oncologie Mallet-Proux à Laval. Une cinquantaine d'exemplaires seulement sont en fonctionnement en France. Mis en place mi-juillet, une soixantaine de patients ont déjà fait leurs séances de radiothérapie avec cet outil.

Technologie de pointe

L'Halcyon permet de cibler les radiations de façon plus précise, avec des rayons ajustables de façon individuelle pour cibler uniquement les cellules cancéreuses. "Cette machine permet de moduler la dose de rayons pour l'adapter aux zones de la tumeur tout en protégeant les organes à risque à côté, explique Yoann Pointreau, médecin dirigeant de l'Institut Interrégional de Cancérologie. C'est couplé à un système d'imagerie embarquée qui permet de repositionner la tumeur à l'endroit où elle est attendue".

"On est capable de mieux recaler la lésion de façon très précise sous le faisceau de radiation", précise le radiologue Enrique Chajon. Une façon de réduire les effets secondaires car les cellules saines sont ainsi moins touchées. _"_Tous les deux ou trois ans, on a l'impression de franchir un nouveau cap technologique dans le domaine, lance Yoann Pointreau. Non pas que les anciennes machines traitent mal les malades, mais les évolutions permettent d'avoir des machines de plus en plus modernes". La machine peut par ailleurs faire un repositionnement du patient de façon automatisée.

Moins anxiogène pour le patient

Contrairement aux anciens modèles de machines, l'Halcyon ressemble presque à un énorme scanner : _"_toute la machinerie est cachée de la vue du patient alors qu'ils la voient d'ordinaire leur tourner autour, le tunnel est aussi plus large", précise le médecin. Plus supportable donc pour les patients un peu claustrophobes. Grâce à la vitesse de rotation du bras d'où partent les rayons, la durée des séances avec cette machine est divisée par deux.

"Des séances plus rapides, ça veut dire qu'on peut traiter plus de patients, avec pour eux des _délais moins importants_", se félicite la radiothérapeute Virginie Lé. "On peut appuyer sur ces points positifs car ils facilitent l'acceptation du traitement par le patient, ajoute Marie-Aude Coulon, oncologue médicale. C'est plus confortable pour eux. Tous ces aspects sont pour nous aussi importants que le traitement lui-même". Environ deux tiers des malades du cancer en France font à un moment de la radiothérapie, soit environ 200.000 patients par an.