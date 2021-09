Nouvelle maison des parents à Chambéry : "une bouffée d'oxygène", "un havre de paix"

La nouvelle Maison des parents de l'hôpital de Chambéry en Savoie vient d'être inaugurée et elle ouvrira ses portes le 5 octobre. Un lieu pratique et chaleureux pensé pour aider et soulager les parents dont les enfants sont hospitalisés.

Un logement tout neuf, pratique et convivial : la nouvelle Maison des parents a été inaugurée ce vendredi 24 septembre à côté de l'hôpital de Chambéry. Son objectif : permettre aux parents d'enfants hospitalisés d'être aux plus près de leurs petits, que ce soit pour quelques jours ou six semaines.

Rapprocher les parents de leurs enfants hospitalisés

Cette maison située à moins de cinq minutes à pied de l'hôpital de Chambéry est vouée à accueillir des parents de Savoie, Haute-Savoie, du Nord-Isère et de l’Ain, dont les enfants sont admis en pédiatrie, néonatalogie et réanimation néonatale.

Cette Maison des parents a été inaugurée ce vendredi 24 septembre à Chambéry. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On accueille des bébés de Savoie mais aussi de Haute-Savoie et même de l'Ain et les parents habitent donc parfois très loin, ils sont nombreux à nous faire part de leurs difficultés pour faire les trajets, payer le train ou l'autoroute ; cette maison des parents va leur permettre d'être au plus près de leurs enfants" explique Johanna Parra, pédiatre dans les unités de réanimation néonatale et néonatologie de l'hôpital de Chambéry.

"Le devenir cognitif, psychologique, affectif, neurologique de ces enfants est intimement lié à la présence de leurs parents à leurs côtés" - Johanna Parra

Pour les enfants nés prématurément, le contact peau-à-peau avec leurs parents est vital et ils doivent donc être présents le plus possible auprès de leurs petits.

"Même si dans notre service récemment rénové, un parent peut rester dormir auprès de son enfant, cette maison sera complémentaire en permettant l'acueil des deux parents" précise Cécile Desbruyères, cheffe du service néonatologie et réanimation néonatale.

"Le but c'est vraiment d'aider ces parents pour qu'ils se concentrent sur leurs enfants, lorsqu'ils sont dans les services de l'hôpital, qu'il n'aient pas à gérer les allers-retours, l'organisation, l'intendance" précise Florent Chambaz, le directeur général du Centre Hospitaliser Métropole Savoie (CHMS).

Visite guidée de cette Maison des parents

Cette maison était à l'origine un logement de fonction de l'hôpital qui a été entièrement rénové et restructuré entre novembre 2020 et juillet 2021, par l'architecte Hélène Grillet (Impacts Architecteurs).

La grand salon de la Maison des parents à Chambéry. © Radio France - Mélanie Tournadre

"L'enjeu c'était de conserver les qualités de la bâtisse des années 50, tout en réorganisant tout l'intérieur pour en faire un lieu de vie confortable et fonctionnel" explique l'architecte.

La cuisine de la Maison des parents à Chambéry. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Cette maison comprend deux étages, huit chambres individuelles avec sanitaires tout confort et des pièces communes comme la cuisine, le salon, la salle télévision, la salle de sport ou encore la buanderie".

"On a voulu mélanger le neuf et des meubles anciens pour donner une âme à cette maison de famille" - Hélène Grillet

La Maison des parents comprend huit chambres individuelles tout confort. © Radio France - Mélanie Tournadre

Une des huit chambres de cette Maison des parents. © Radio France - Mélanie Tournadre

Un don de 700.000 euros de la famille Berthet

Les meubles anciens intégrés dans cette Maison des parents sont ceux de la famille Berthet. A l'origine du projet, Pierre et Ute Berthet qui ont perdu leurs deux fils bien trop tôt. Ils ont fait un don de 700.000 euros à l'hôpital de Chambéry, en souvenir de leurs fils Olivier et Patrick Berthet. C'est pourquoi on peut lire "Maison des parents Olivier et Patrick Berthet" sur la façade de cette belle bâtisse. "C'est beaucoup d'émotion de voir

"On a voulu faire un havre de paix, de vie, pour que les parents qui traversent des moments extrêmement difficiles puissent se détendre, se reposer" explique Ute Berthet.

Le budget total pour la création de cette Maison des parents est de 1.100.000 euros, outre le don très conséquent des époux Berthet, la Fondation des hôpitaux de France-Pièces jaunes a également participé, ainsi que le département de la Savoie, la Région Auvergne-Rhône Alpes.

Un beau jardin avec vue sur le Mont Granier entoure la bâtisse. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les frais de fonctionnement de cette maison confortable et très fonctionnelle seront pris en charge par l’hôpital. L’entretien des parties communes, du linge, sera réalisé par un agent.

Ouverture le 5 octobre prochain

Cette Maison des parents ouvrira donc ses portes aux premiers parents le 5 octobre prochain, pour une durée de six semaines maximum. Un badge pour accéder à la maison sera remis aux parents et une participation de 15 euros par nuit sera demandée.

"On espère que les mutuelles pourront prendre en charge ces frais à la place des parents, on y travaille ; ces quinze jours par nuit c'est toujours beaucoup moins cher et bien plus pratique que l'hôtel" explique Florent Chambaz.