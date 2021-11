Nouvelle manifestation devant les urgences de l'hôpital de Draguignan fermées la nuit faute de personnel

Pour le deuxième vendredi consécutif de mobilisation, plus de 170 personnes se sont rassemblées devant les urgences de l'hôpital de Draguignan à l'appel de plusieurs syndicats. Elles manifestent contre la fermeture du service la nuit depuis une semaine.

Plus de 170 personnes ont manifesté devant les urgences de l'hôpital de Draguignan, vendredi à 20h, pour dénoncer la fermeture du service la nuit.

Plus de 170 manifestants se sont massés devant les portes des urgences de l'hôpital de Draguignan, ce vendredi à 20h. Comme la semaine dernière, ils protestent contre la fermeture des urgences de nuit (entre 20h30 et 8h) depuis le 29 octobre. Une manifestation à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO et Sud Santé.

Les urgences de nuit sont fermées par manque de personnel. Il manque 12 médecins urgentistes sur 18 pour faire tourner le service correctement. "On est obligé d'être sur ce mode dégradé parce que c'est dangereux pour tout le monde, autant pour la population que pour les agents", souligne Frédéric Duthe de la CGT au centre hospitalier de la Dracénie.

Seuls les patients en urgence vitale sont accueillis la nuit jusqu'à nouvel ordre. Les autres sont dispatchés dans d'autres hôpitaux du Var.