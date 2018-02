La CGT et le comité de soutien de la maternité de Saint-Chamond (Loire) organise mardi prochain un nouveau rassemblement devant l'hôpital du Gier. Dernière ligne droite pour empêcher la fermeture de la maternité qui réalise environ 700 naissances chaque année.

Saint-Chamond, France

Un mois après la précédente manifestation, la CGT et le comité de soutien de la maternité de Saint-Chamond organise mardi prochain, le 27 février, un nouveau rassemblement devant l'hôpital du Gier dont fait partie la maternité.

Le rassemblement est organisé à partir de 9 heures à Saint-Chamond. La CGT appelle à un rassemblement interprofessionnel pour mobiliser le plus de monde possible, "on veut que le Directeur de l'hôpital descende nous voir pour justifier sa décision auprès de la population" explique Habiba Ouali secrétaire générale de la CGT à l'hôpital.

Cette semaine, deux praticiens sont à l'essai à la maternité de Saint-Chamond, l'établissement a justement besoin de recruter deux gynécologues pour rester ouvert. Une décision pourrait être prise mardi prochain, au lendemain d'un directoire de l'hôpital.

En moyenne 700 naissances sont réalisées chaque année à la maternité de Saint-Chamond.