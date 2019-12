Nouvelle marque de soins naturels et certifiés bio née en Gironde : Cosmélâme

Astrid Hermelin bordelaise a créée Cosmélâme, l'âme de la beauté, une marque de soins naturels et certifiés bio, qui met à l’honneur un actif phare : le thé blanc, aux vertus antioxydantes et anti-âge reconnues. Marque lancée depuis seulement un mois.

Nouvelle-Aquitaine, France

Cosmélâme est une toute jeune marque de cosmétiques qui se place peu à peu dans les Para Pharmacies, un concept innovant et dans l'air du temps, où le respect de l'environnement est essentiel. Ajoutons que cette gamme de crèmes et huiles bio sont aussi inoffensifs pour votre bien-être. Astrid Hermelin a black listée les ingrédients à bannir absolument. Ce sont des produits aux formules biologiques et biodégradables, des packagings éco-recyclables et des emballages raisonnés.

Astrid Hermelin bordelaise a créer Cosmélâme, l'âme de la beauté. Des ingrédients locaux dans la mesure du possible, une fabrication des produits intégralement dans les Landes. La création fait écho aux réflexions personnelles Astrid Hermelin Copier

Astrid Hermelin, créatrice bordelaise de Cosmélâme marque cosmétique bio de qualité © Radio France - Isabelle Wagner

Une gamme de cosmétiques née à Bordeaux, fabriquée dans les Landes, et en cours de développement commercial. Depuis le lancement, est commercialisée, une gamme anti-âge au thé blanc bio avec en plus du puissant thé blanc antioxydant, des extraits de wakamé, une algue riche en oligo-éléments, de l’acide hyaluronique végétal et pur, et un complexe breveté de saccharides de fruits. Astrid Hermelin annonce un développement dans les Para Pharmacies régionales à partir de janvier 2020, et un e commerce déjà en place.