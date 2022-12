Nouvelle mobilisation pour la défense de la maternité de Ganges ce samedi

Nouvelle manifestation de soutien à la maternité de Ganges ce samedi. Il y a trois semaines, l'Agence régionale de Santé annonçait la fin des accouchements à la clinique Saint-Louis faute de gynécologue à partir du 20 décembre. Mais le collectif pour le maintien de la maternité poursuit sa mobilisation pour réclamer la réouverture au plus vite.

"Il faut qu'on prenne en considération le risque médical dû à l'éloignement. La solution proposée par l'ARS, c'est à dire un centre périnatal de proximité, ne règle rien sur cette question. Ce qu'il faudrait, c'est maintenir la maternité. pour qu'il n'y ait pas trois quarts d'heure ou une heure de déplacement supplémentaire à faire", explique Bruno Canard, le président du collectif pour la défense de la maternité.

"On ne va pas attendre qu'il y ait des morts !"

"Ce n'est pas seulement la maternité de Ganges qui est en tension, mais c'est l'ensemble des services hospitaliers et c'est l'ensemble de la santé. La maternité de Millau a fermé au moins un week end en novembre parce qu'ils manquaient d'anesthésistes. Les urgences à Alès ferment des journées car il manque des urgentistes. On a des tensions dans différents centres hospitaliers et si les accouchements arrivent sur Montpellier ou Nîmes, il va y avoir des problèmes parce qu'ils ne sont pas organisés pour recevoir une centaine d'accouchements supplémentaires. On ne va pas attendre qu'il y ait des morts ! On réclame cette santé de proximité qui est un droit."

Quatre rassemblements dans quatre communes différentes

Une pétition lancée en septembre a recueilli 5.000 signatures papier et 5.000 signatures électroniques. Les élus des quatre communautés de communes concernées (une dans l'Hérault et trois dans le Gard) seront mobilisés ce samedi pour quatre rassemblements :

à Saint-Hyppolite-du-Fort devant la mairie à 11h

à Ganges devant la mairie à 11h

au Vigan au rond-point Charles de Gaulle à 11h

à L'Espérou, salle du carrefour à 14h30

