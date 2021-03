Nouvelle opération coup de poing pour les vaccinations dans la région ce week-end

L'ARS des Hauts-de-France annonçait ce jeudi que la situation sanitaire dans la région est la même qu'au plus fort de l'épidémie en avril de l'année dernière. Face à cette crise, la campagne de vaccination s'intensifie et de nouvelles doses ont été allouées au Nord et au Pas-de-Calais.