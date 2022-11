Nouvelle opération de dépistage gratuit du glaucome en Creuse

Des dépistages du glaucome sont proposés gratuitement à Guéret les 22 et 23 novembre et à Saint-Vaury le 24 novembre

Ce n'est pas toujours facile de décrocher un rendez-vous chez un ophtalmologue ! Alors si vous n'avez pas fait contrôler votre vue depuis plus d'un an, c'est le moment ou jamais de le faire. L'Union nationale des aveugles et déficients visuels propose trois nouvelles journées de dépistage gratuit du glaucome en Creuse. Elle avait déjà mené une opération similaire le mois dernier. Cette fois, il faudra se rendre à Guéret ou à Saint-Vaury. Le glaucome est la première cause de cécité dans le monde.

ⓘ Publicité

Avec ou sans rendez-vous

Ces trois nouvelles journées de dépistage gratuit font se dérouler selon les modalités suivantes :