Nouvelles fermetures des services des urgences de Loudun et Montmorillon

Pendant ces vacances de février, la direction du CHU de Poitiers annonce de nouvelles fermetures ponctuelles des services de urgences des hôpitaux de Montmorillon et Loudun. Depuis l'an dernier, ces deux services sont parfois contraints de cesser leur activité faute de médecins urgentistes.

Le communiqué du CHU de Poitiers, publié ce mercredi 8 février, affirme : "fermeture du service des urgences du site de Montmorillon le vendredi 10 février, à partir de 8h30 et pour 24h, et du centre de soins non programmés du site hospitalier de Loudun le samedi 11 février, à partir de 9h et pour 24h". Comme d'habitude, les habitants sont appelés à joindre le 15, le SAMU, en cas d'urgences. Vous serez ensuite orientés vers un médecin de ville ou d'autres services des urgences.