Nouvelles menaces de fermeture sur la chirurgie et la maternité de l'hôpital de Guingamp

Une réunion de la commission médicale de l'hôpital de Guingamp a révélé mi-septembre une nouvelle menace de fermeture de la maternité mais aussi de la chirurgie. En cause, la difficulté de recruter.

Philippe Le Goff, maire (PS) de Guingamp a le ton inquiet ce lundi : "Oui, l'hypothèse a été évoquée lors d'une mission menée par l'Agence régionale de santé". Menace de fermer les pôles chirurgie et maternité.

Pour la maternité, ce n'est pas neuf. La fermeture a été suspendue en 2018, le président de la République Emmanuel Macron alors en déplacement dans les Côtes d'Armor avait estimé qu'il "fallait se donner un peu de temps".

Vraies difficultés à trouver des praticiens

Mais l'origine de la menace a changé, alors que depuis plusieurs années la maternité est en sursis. On ne parle plus en chiffres.... mais en CV. "Il y a de vraies difficultés à trouver des praticiens. On nous parle de rationalisation au vu de la démographie médicale et non pas rationalisation financière", comme c'était le cas jusqu'ici. "Il nous manque des pédiatres, des anesthésistes notamment dans le domaine de la chirurgie, de la médecine."

Les médecins sont formés dans les métropoles et ont du mal à se déplacer dans les territoires

"La chirurgie et la maternité sont étroitement liées, il y a un risque d'effet domino. On est rattaché à l'hôpital de St Brieuc. Les médecins sont formés dans les métropoles et ont du mal à se déplacer dans les territoires. On a l'option de conserver un plateau ambulatoire mais cela ne nous satisferait pas. Il y a d'autres scénarios envisagés, pour voir comment on créé de la mutualisation avec l'hôpital de St Brieuc, comment on peut attirer des praticiens."

On irrigue l'ensemble de l'intérieur de la Bretagne

Et pas question de demi-mesure : "Le plateau ambulatoire, ce n'est pas assez, car on ne peut pas accoucher, ça veut dire que les femmes vont devoir faire 40 km et ça se joue parfois en minutes. On est un territoire central situé sur la RN12 mais on irrigue l'ensemble de l'intérieur de la Bretagne, des secteurs comme Paimpol, comme Tréguier et ce qui se joue c'est pour un vaste secteur."

Pour le moment, il s'agit de discussions, d'hypothèses, de craintes... "On aura sûrement des informations complémentaires à la fin du 1er semestre 2022."