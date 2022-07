Nouvelles mesures pour lutter contre la sécheresse en Lozère

Face à la sécheresse en Lozère, la préfecture prend ce lundi de nouvelles mesures à l'échelle du département. L’ensemble des bassins versants du département passe en alerte renforcée. Le fort déficit pluviométrique corrélé aux températures très au-dessus des normales saisonnières de ces derniers jours entraîne une importante baisse des débits de l’ensemble des cours d’eau de Lozère, inique la Préfecture. "La situation est préoccupante avec des craintes sur l’alimentation en eau potable et l’abreuvement des animaux".

Les prévisions météorologiques annoncent un maintien de températures élevées et pas de pluie à bref délai. Face à cette situation, l’arrêté préfectoral daté du 18 juillet 2022 place l’ensemble des bassins versants de la Lozère en alerte renforcée.

Pour tous les bassins versants du département, sont désormais interdits :

Tous les usages :

– le remplissage complet des piscines privées, à l'exception de la première mise en eau pour celles en construction

– le lavage des véhicules hormis le lavage dans les installations commerciales avec recyclage de l'eau et s'étant déclaré auprès du service en charge de la police de l'eau. Cette restriction ne s'applique pas aux véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires ou technique (épareuse, bétonnière,...) et pour les organismes liés à la sécurité

– l'alimentation en eau des canaux d'agrément, en particulier ceux desservant les anciens moulins (une attention particulière est donnée à ces opérations afin de ne pas porter préjudice à la faune piscicole lors de la fermeture de ces canaux)

– le lavage des voiries, sauf impératif sanitaire. L'utilisation des balayeuses laveuses automatiques n'est pas concernée par cette interdiction

– l'arrosage des pelouses, des espaces verts privés, des jardins d'agrément

– l'arrosage des espaces verts, pelouses et massifs de fleurs publics, hors les arrosages par goutte à goutte

– l'arrosage des jardins potagers est interdit de 9 heures à 19 heures et de 22 heures à 6 heures

– l'arrosage des espaces verts, pelouses et massifs de fleurs publics par goutte à goutte est interdit de 9 heures à 19 heures et de 22 heures à 6 heures

– l’arrosage des stades et espaces sportifs de toute nature (terrains de sport, golf, etc.) n’est autorisé que les lundis, mercredis et vendredis de 22 heures à 6 heures et interdit à tout autre moment.

Usages économiques

Les ICPE doivent limiter leurs prélèvements au strict débit nécessaire à leurs activités conformément à leurs arrêtés préfectoraux d'autorisation.

Sont interdits, les samedis et dimanches et de 8 h à 21 h les autres jours de la semaine : – l'irrigation sauf pour les organisations collectives d'irrigation pourvues d'un règlement d'arrosage intégrant des niveaux d'économies d'eau de 50 % validés par le service en charge de la police de l'eau, sont interdits, à tout moment : – l'alimentation en eau des « rases » sauf nécessité pour l'abreuvement des animaux. – l'alimentation en eau des canaux de microcentrales.

Exceptions : Les différentes mesures de restriction imposées ne s’appliquent pas aux prélèvements : ➢ dans le cours d’eau « le Chassezac » à l’aval du barrage de Puylaurent ; ➢ dans le cours d’eau « le Chassezac » à l’aval du barrage du Rachas pour l’alimentation du canal d’irrigation de Balemo ; ➢ dans les cours d’eau « l’Altier » et « la Palhères » à l’aval du barrage de Villefort pour l’alimentation des canaux d’irrigation du Sapet et de Saint-Loup ; ➢ dans le cours d’eau « la Borne » à l’aval du barrage de Roujanel pour l’alimentation du canal d’irrigation des Beaumes ; ➢ dans le cours d’eau « Allier » à l’aval du barrage de Naussac ainsi que dans la retenue de ce dernier et dans le plan d’eau du Mas d’Armand ; ➢ les piscicultures qui doivent respecter les consignes de restrictions de leur arrêté préfectoral. Ces exceptions s’appliquent dans le respect des mesures qui peuvent être prises par les préfets coordonnateurs des bassins Rhône-Méditerranée, Loire-Bretagne et Adour-Garonne.