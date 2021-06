Les conseils d'un maître nageur des Landes pour éviter les noyades

Avec la chaleur et la fermeture des piscines pendant les mois de confinement, Régis Lafue, maître nageur à domicile basé à Saint-Paul-lès-Dax, craint des noyades plus nombreuses cette année. Il nous donne quelques conseils.

CAIA IMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY / NEW / SCIENCE PHOTO LIBRARY

La saison estivale commence à peine, et deux noyades mortelles ont déjà eu lieu le week-end des 12-13 juin 2021 dans les Landes. A chaque fois, des adultes. Régis Lafue, maître nageur à domicile basé à Saint-Paul-lès-Dax, rappelle l'importance de rentrer dans l'eau progressivement pour éviter le malaise : "Attention à une exposition prolongée au soleil, rappelle-t-il, la température du corps monte énormément. Or, pour l'instant, on a une eau qui n'a pas encore tellement chauffé. Donc le différenciel fait que l'hydrocution est pratiquement inévitable, le coeur ne supporte pas la variation de température. Il faut rentrer dans l'eau doucement, se refroidir d'abord, se mouiller le ventre, la nuque".

On a une eau qui n'a pas encore tellement chauffé donc le différenciel fait que l'hydrocution est pratiquement inévitable

Autre inquiétude du maître nageur : les enfants qui n'ont pas pu apprendre à nager à cause de la fermeture des piscines pendant la crise sanitaire. "Tout l'apprentissage de la nage scolaire a été arrêté cette année mais aussi l'an dernier. Donc il y a deux générations d'enfants qui n'ont pas eu cette première familiarisation. Donc il va falloir que les parents redoublent de vigilance."

Régis Lafue donne quelques conseils. Evidemment, les brassards sont "l'élément le plus sécurisant". La ceinture est utile "pour ceux qui commencent un peu à nager, mais pas pour ceux qui ne savent pas nager car l'enfant peut basculer, donc ce n'est pas sécurisant". Il faut aussi bien sûr "garder un oeil sur les enfants, surtout sur les plages landaises noires de monde" et "leur expliquer là où ils ne peuvent pas aller seuls".

Des cours à domicile

Le maître nageur donne des cours à domicile. Utile quand les piscines sont fermées, mais pas seulement : "L'avantage du cours à domicile c'est qu'on enlève l'angoise des enfants liées à l'étranger, note-t-il. Déjà, ils sont confrontés à une personne inconnue, là ils ne sontpas dans un lieu inconnu, ils sont chez eux, dans leur piscine, dans un lieu familier, avec les parents qui sont là, donc il y a une familiarisation qui est beaucoup plus rapide". Comptez 150 euros pour 10 cours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix