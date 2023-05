Noyades : plus de 500 décès chaque été, le gouvernement lance une nouvelle campagne de sensibilisation

"Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux" : les ministères de la Santé et des Sports ont choisi de faire témoigner des parents ayant perdu un enfant dans le cadre d'une nouvelle campagne de sensibilisation aux noyades. Tous âges confondus, elles représentent plus de 500 décès chaque été, quatre décès par jour en moyenne. Le quart de ces noyades concerne des enfants de moins de six ans. Ces terribles accidents ont le plus souvent lieu en piscine privée familiale. En cause ? "Une surveillance insuffisante", selon les ministères.

Trois vidéos témoignages, d’une durée de 2 minutes, seront diffusées à partir du 19 juin. Elles laissent la parole à trois mères, dont les enfants âgés d'un an et demi à deux ans et demi, ont échappé à leur vigilance, en dehors du temps de baignade.

Témoignages de parents

En France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d’environ 1.000 décès, dont la moitié pendant la période estivale. C'est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Un dispositif de surveillance des noyades sera déployé cet été par Santé publique France avec quatre points au cours de l'été et un bilan de la saison fin octobre.

Les noyades accidentelles chez les adultes de 25 à 44 ans ont principalement lieu en milieu naturel (mer, cours d’eau, plan d’eau). Aux circonstances déjà identifiées dans les classes d’âge précédentes (épuisement, chute, présence de courants et baïnes) s’ajoute la consommation d’alcool. À partir de 45 ans, les noyades accidentelles surviennent le plus souvent en mer.