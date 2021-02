Nucléaire : nouvelle distribution de comprimés d'iode autour de la centrale de Fessenheim

Même si les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, ont été arrêtés en 2020, le risque nucléaire reste pris en compte jusqu’à l’évacuation totale du combustible, prévue au plus tard en 2023.

Ce sont de petites boites bleues bien connues de ceux qui habitent autour de la centrale de Fessenheim : des comprimés d'iode, distribués tous les sept ans, à prendre sur ordre de la préfecture, en cas d'accident nucléaire. Même si la centrale est aujourd'hui à l'arrêt, la deuxième phase de distribution commence dans le Haut-Rhin.

Une campagne préventive lancée en 2019

La première phase de cette campagne consistait à mettre à disposition les comprimés d’iode dans les pharmacies partenaires pour les 2,2 millions de personnes et plus de 200 000 établissements, entreprises, écoles, administrations, etc. implantés jusqu'à 20 kilomètres autour de la centrale de Fessenheim.

La seconde phase de distribution commence désormais pour :

Les foyers n'ayant pas pu les retirer lors de la première campagne

Les nouveaux arrivants des communes concernées qui n'ont pas pu en bénéficier précédemment

Les établissements recevant du public (ERP), parmi lesquels figurent les établissements scolaires, n’ayant pas effectué la démarche

Vous pouvez connaître les pharmacies participantes à cette opération en allant sur le site www.distribution-iode.com à la rubrique « Les comprimés d’iode ». Un justificatif de domicile vous sera demandé.

Dans le Haut-Rhin, 120 283 personnes reparties sur 39 communes sont concernées par cette campagne, ainsi que plusieurs centaines établissements situés à proximité de la centrale de Fessenheim.

Une démarche préventive en cas d’accident nucléaire

Les campagnes de distribution des comprimés d’iode ont lieu régulièrement depuis 1997 et concernent les personnes qui résident ou travaillent à proximité d’une centrale nucléaire. Même si les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim ont été arrêtés en 2020, le risque nucléaire reste pris en compte jusqu’à l’évacuation totale du combustible, prévue au plus tard en 2023.