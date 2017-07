Nuit des étoiles 2017 : où en profiter en Berry ?

Au moins cinq événements sont organisés cette année dans l'Indre et le Cher pour la 27e édition de la Nuit des étoiles.

Comme chaque année plusieurs événements sont organisés en Berry à l'occasion de la Nuit des étoiles, dont la 27ème édition se tient tout ce week-end vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet. Sur la carte interactive de l'Association française d'Astronomie, au moins cinq événements ont été recensés dans l'Indre (Concremiers, Maillet et Jeu-les-Bois) et dans le Cher (Nançay, Neuvy-sur-Barangeon), mais aussi aux frontières du Berry (Vienne, Nièvre et Loir-et-Cher).

Jupiter et Saturne

"En début de soirée on pourra regarder la Lune et Jupiter, avant 21h30 parce qu'après ils descendent trop bas et on ne peut plus les voir, après on pourra observer quelques nébuleuses planétaires se trouvant aux alentours de Saturne", explique Jean-Luc Levant de l'Association astronomique de l'Indre.

Les anneaux de Saturne sont très bien visibles cette année" (Observatoire de Jeu-les-Bois)

"Cette année les anneaux de Saturne sont particulièrement bien visibles car ils ont à 45 degrés, leur maximum, on va les voir pas tout à fait à plat, mais presque". Il vous attend dès vendredi soir à Jeu-les-Bois à partir de 21h. "Il y aura un télescope de 400 mm de diamètre sous une coupole (cf. photo ci-dessous) et aussi 3 gros télescopes au sol de 200 mm".

Des étoiles filantes

Depuis la mi-juillet et jusqu’en août, on peut également observer les étoiles filantes des Perséides. Comme chaque été, la Terre croise la trajectoire d’un essaim de poussières échappées d'une comète (la comète Swift-Tuttle). Lorsqu’elles entrent dans l’atmosphère terrestre, ces poussières sont visibles sous forme de traînées lumineuses très brillantes, les fameuses Perséides dont le pic est attendu vers le 12 août.

Les événements dans l'Indre

Concremiers , Nuit des étoiles, du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet, par le Comité des fêtes de Concremiers

, Nuit des étoiles, du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet, par le Comité des fêtes de Concremiers Maillet , Nuit des étoiles, du samedi 29 juillet 14h au dimanche 30 juillet 18h, par Familles Rurales Maillet

, Nuit des étoiles, du samedi 29 juillet 14h au dimanche 30 juillet 18h, par Familles Rurales Maillet Jeu-les-Bois, Nuit des étoiles, du vendredi 28 juillet au samedi 29 juillet, à partir de 21h, par l'Association astronomique de l'Indre

Les événements dans le Cher

Nançay , Nuit des étoiles, du samedi 29 juillet à 21h00 au dimanche 30 juillet à 01h00, par la Société Astronomique Populaire du Centre

, Nuit des étoiles, du samedi 29 juillet à 21h00 au dimanche 30 juillet à 01h00, par la Société Astronomique Populaire du Centre Neuvy-sur-Barangeon, Stage 2e étoile, du 29 septembre à 17h au 1er octobre à 10h00, par l'Association française d'astronomie (AFA)

Et aussi non loin dans la région...

Nevers (58, Nièvre), Nuit des étoiles juniors, le 27 juillet de 20h00 à 23h30, par l'Association Médio Sciences Environnement

(58, Nièvre), Nuit des étoiles juniors, le 27 juillet de 20h00 à 23h30, par l'Association Médio Sciences Environnement Couffy (41, Loir-et-Cher), Nuit des étoiles, du 29 juillet 21h au 30 juillet 01h00, par la Section d'astronomie Pulsar du Foyer rural Couffy

(41, Loir-et-Cher), Nuit des étoiles, du 29 juillet 21h au 30 juillet 01h00, par la Section d'astronomie Pulsar du Foyer rural Couffy La Bussière (86, Vienne), Astronovades 2017 Rencontres Poitevines des passionnés de ciel profond du 22 septembre au 02 octobre, par Astronomie Nova

(86, Vienne), Astronovades 2017 Rencontres Poitevines des passionnés de ciel profond du 22 septembre au 02 octobre, par Astronomie Nova Jouhet (86, Vienne), Sous les étoiles, du 28 juillet au 31 juillet, par Les amis de la Popine de Rillé

(86, Vienne), Sous les étoiles, du 28 juillet au 31 juillet, par Les amis de la Popine de Rillé Châtellerault (86, Vienne), Nuit des étoiles à l'Abbaye de l'étoile, le 29 juillet de 20h30 à minuit, par la Société des Sciences de Châtellerault