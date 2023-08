Nuit des étoiles dans l'Indre : le club d'astronomie de Maillet œuvre pour transmettre sa passion du ciel

De nombreuses étoiles filantes seront visibles dans le ciel berrichon ce week-end. Et pour en profiter, plusieurs animations et observations au télescope sont organisées. À Maillet, dans le sud de l'Indre, le club d'astronomie Caroline H propose comme tous les ans de découvrir ce qui existe au dessus de nos têtes, dans le ciel. Cela démarre dès ce vendredi 11 août, à partir de 16 heures pour les animations, et 22h30 pour l'observation nocturne. Rebelotte le samedi, avec en plus une conférence sur les poussières célestes** prévue 18h.

Une transmission de savoirs

C'est tout naturellement que le responsable du club d'astronomie, Jean-Pierre Maratrey, transmet ses connaissances aux petits comme au grand. "Ca doit être dans mon ADN" s'amuse le responsable, avant d'expliquer : "parce qu'en fait moi j'ai commencé en ne connaissant rien du tout (...) Ca m'a pris assez tard par rapport à d'autres. Aux alentours de 40 ans je me suis rendu compte que je ne connaissais rien du ciel, et que je trouvais ça très beau". C'est grâce à d'autres passionnés que Jean-Pierre Maratrey en a découvert plus sur l'astronomie, il estime donc qu'il est en devoir de transmettre à son tour ces connaissances.

Cette transmission, au delà de la Nuit des étoiles, se fait tout au long de l'année puisque le responsable du club d'astronomie Caroline H intervient régulièrement dans les écoles, auprès des enfants. "Ils posent des tas de questions, qui sont des fois très embarrassantes (...) On m'a posé la question : il y a combien de rayons au soleil ? Alors, il faut se remettre un peu à sa place, parce que les enfants ils dessinent le soleil. Donc un rond, qu'ils colorent en jaune, et puis il faut faire des rayons. Alors il me demandait combien il y en avait" se rappelle Jean-Pierre Maratrey. Autre question, dans un registre différent : "Il y a un gamin qui a tiré sur ma veste, et puis qui m'a dit : 'Toi aussi quand tu sera plus grand tu veux être astronome ?' C'était mignon comme tout. Mais pour moi c'était trop tard" raconte avec un grand sourire le responsable du club d'astronomie de Maillet.

Un spectacle époustouflant

Il est peut-être trop tard pour devenir astronome, mais pas pour transmettre sa passion. C'est pourquoi Jean-Pierre Maratrey est présent lors de la Nuit des étoiles, auprès des autres membres de son club. Un moment de découverte pour le grand public, qui provoque souvent des émotions à ceux qui mettent pour la première fois un œil au télescope : "quand ils regardent Saturne par exemple pour la première fois, c'est un choc quoi pour eux (...) C'est la planète qui a le plus de succès" reconnait le responsable du club d'astronomie. Pour autant, il y a plein d'autres belles choses à voir : "il y a des amas d'étoiles qui sont très spectaculaires, parce que là on voit des centaines, voire des milliers d'étoiles qui sont rassemblées au même endroit. En plus on arrive à distinguer des couleurs : des étoiles blanches, des bleues, des rouges" détaille Jean-Pierre Maratrey.

Un club nommé en hommage à une astronome trop peu connue

Il y a pleins de choses à découvrir ce vendredi 11 et samedi 13 août à Maillet. Dans l'éventualité où la météo ne serait pas de la partie, il y a tout de même de quoi s'occuper, notamment avec une exposition consacrée notamment au système solaire.

En attendant d'en savoir plus, voici déjà une information que vous ne connaissiez peut-être pas : savez-vous qui est Caroline H, celle qui donne son nom au club d'astronomie de Maillet ? Il s'agit de Caroline Herschel, "passée totalement inaperçue à l'époque, au 18e - 19e siècle (...) C'était la sœur de William Herschel" raconte Jean Pierre Maratrey. "Caroline Herschel et William Herschel ca n'est quand même pas rien, c'est eux qui ont découvert la planète Uranus, et des tas de comètes" révèle le président du club d'astronomie. Le frère et la sœur ont également constitué un catalogue impressionnant de ce qui se trouve dans le ciel. Si le frère a connu la célébrité, sa sœur en revanche est restée dans l'ombre, à une époque où les femmes n'étaient pas considérées dans le milieu de l'astronomie. Le club de Maillet lui rend donc hommage en prenant son nom, tout en faisant un clin d'œil également à Adèle H, fille de Victor Hugo.