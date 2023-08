Nuit des étoiles en Côte-d'Or : "il y'a toujours l'effet Whahou !"

Pollux, Véga, Bételgeuse, reconnaissez-vous ces noms d'étoiles parmi les plus brillantes de notre système solaire? En tout cas vous pourrez les observer ce weekend pour la nuit des étoiles. C'est la 33ème édition partout en France. Comme tous les ans de nombreux évènements sont organisés en Côte-d'Or pour observer le ciel.

Et si on parle d'astre, le plus gros pour nous, c'est le soleil ! A Savigny-le-Sec et Saint Julien des télescopes spécifiques sont mis à disposition ce samedi après-midi pour observer en plein jour notre étoile à nous. A Savigny-le-Sec pour les enfants, il y a même une démonstration de fusée à eau et un atelier de décoration de planètes. Les animations se poursuivent toute la soirée avec au programme observation des étoiles et balades nocturnes.

"Poussières d'étoiles.."

Pour les habitants de l'agglomération dijonnaise rendez-vous à partir de 21h sur les Hautes-Plates près de la Combe à Serpent. C'est là que se trouve l'observatoire de la SAB, la Société Astronomique de Bourgogne. Il est ouvert au public dès ce vendredi 11 août au soir, mais n'oubliez pas de réservez une place en arrivant. En attendant votre tour, allongez vous dans l'herbe pour écouter les histoires des conteurs sur la formation des étoiles, ou assistez aux différentes conférences qui parlent cette année des poussières d'étoiles. Des télescopes sont aussi installés pour saluer Jupiter et Saturne, qui se laissent observer cette nuit.

"On peut voir des nébuleuses, des planètes, des étoiles filantes.. il y a toujours un effet whahou !"

Autour de l'observatoire, 14 amateurs vont déployer leurs propres télescopes. Ils seront là pour nous guider et nous montrer le ciel. "Je suis adhèrent à la SAB depuis 6 ans" explique Jérôme Gaudillère, un de ces passionnés. "On peut commencer par observer le ciel à l'œil nu et comprendre plein de choses. Puis passer à des jumelles qui vont de 50 à 100 euros. Pas la peine de se ruiner pour devenir astronome. Moi mon télescope fait 20 cm de diamètre sur un mètre de long. Avec cela, on peut voir des nébuleuses, des amas de gaz, des anneaux autour des planètes, ou les taches de couleur sur Jupiter.. il y a toujours un effet whahou ! Et je découvre des choses nouvelles à chaque observation."

Un drôle d'instrument qui fait chanter les étoiles

Plusieurs animations sont au programme, vendredi et samedi soir, on pourra découvrir un drôle d'instrument: une sorte de meuble ovale de 3 mètres de long qui va faire résonner le cosmos. "J'ai conçu cet instrument en bois et en céramique" explique la jeune artiste dijonnaise Maéva Ferreira Da Costa. "Il fonctionne avec des capteurs que les spectateurs déclenchent en s'approchant. Ensuite, il lit une partition qui s'appuie sur la plus ancienne image du cosmos que la science connaisse. C'est donc une interprétation du "bruit de fond" de notre univers."

Cette animation comme toutes autres est gratuite, et il y a des navettes mises en places pour relier le centre ville de Dijon à l'observatoire. Pour le moment la météo s'annonce clémente : pas de pluie, on espère que les nuages ne joueront pas les trouble-fêtes