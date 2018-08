Paris, Île-de-France, France

La 28e édition de la Nuit des Etoiles, qui a lieu du vendredi 3 au dimanche 5 août 2018, est organisée sous la houlette de l'Association Française d'Astronomie (AFA) qui supervise 470 manifestations dans toute la France. Après l'éclipse de lune la plus longue de ce 21e siècle, c'est une pluie d'étoiles filantes que les amateurs d'astronomie vont pouvoir admirer. Le spectacle des Perséides, ces météores minuscules qui forment un essaim d'étoiles filantes dans le ciel d'été, devrait être grandiose. Voici les meilleurs endroits à Paris et en Ile-de-France pour observer la voûte céleste et participer à des animations.

A Paris

Nuit des Etoiles à la Tour Montparnasse : de 20h00 à 23h30, du 2 au 6 août, au 59e étage, l'Observatoire de la Tour Montparnasse accueille le public sur l'une des terrasses les plus hautes de la capitale (210 mètres). Il propose une exposition éphémère, des conférences sur la planète Mars et des ateliers numériques pour apprendre à lire le ciel. Attention, si les animations sont gratuites, il faut quand même acheter le billet pour la visite panoramique.

Nuit des Etoiles à la Cité des Sciences et de l'Industrie : pour observer les étoiles, la Cité des Sciences, ce vendredi 3 août 2018, ouvre en nocturne et propose une soirée d'astronomie à partir de 21h00 sur la Prairie du Cercle derrière la Géode. Vous pourrez observer le ciel et les astres au télescope et à la lunette, mais aussi à participer à des spectacles au Planétarium.

Etoiles filantes. © AFP - Sebastian Voltmer / Leemage

En Ile-de-France

Seine et Marne (77)

Nuit des Etoiles à Trilport : le club URANIE sera rue des Vignes, à l'entrée du stade, avec des télescopes, vendredi 3 et samedi 4 août dès 21h00 pour l'observation des étoiles filantes. La planète Mars, qui est particulièrement proche de la terre en ce moment, sera aussi à l'honneur

Nuit des Etoiles à Gretz Armainvilliers : l'Uranoscope de l'Ile-de-France organise deux soirées, allée Camille Flammarion, vendredi 3 et samedi 4 août 2018. Il va donner des cartes du ciel éditées par l' Association française d'Astronomie (AFA), faire découvrir la voûte céleste à l'aide de nombreux instruments avec en prime des contes et légendes du ciel.

Nuit des Etoiles à Vaux le Pénil : le Club d'Astronomie du Val-de-Seine se trouvera sur le terrain du Club d'éducation canine (chemin des Prés Neufs) pour des conférences, une observation du ciel, des initiations à l’Astronomie et des présentations d’instruments, du 3 au 5 août 2018.

Nuit des Etoiles sur la base de loisirs de Buthiers : Planète Sciences vous donne rendez-vous au Centre d'Astronomie Jean-Marc Salomon (rue des Roches) pour deux nuits d'observations les 3 et 4 août 2018. Des ateliers pour les enfants et les adultes sont au programme.

Nuit des Etoiles à Mons en Montois : l'association Astro Bassée Montois vous attend à l'ancienne plateforme pétrolière (Vieille route de Donnemarie) pour deux nuits d'observation des constellations dans les télescopes des adhérents, vendredi 3 et samedi 4 août 2018, de 22h00 à 03h00 du matin.

Pluie d'étoiles. © AFP - B.A.Tafreshi / Leemage

Yvelines (78)

Nuit des Etoiles à Plaisir : le 3 août 2018, de 21h30 à minuit, vous pourrez observer le ciel à travers des jumelles ou sur un grand écran dans le Parc du Château avec l'Association d'astronomie Véga.

Essonne (91)

Nuit des Etoiles 2018 à Breuillet : le club d'astronomie de Breuillet se réunit au Club House de Port Sud, à Breuillet (91) de 20h30 à 23h30 vendredi 3 août.

Nuit des Etoiles à Vayres : sur la route du stade de Vayre, les 3 et 4 août 2018, vous pourrez voir le ciel mais aussi une maquette du système solaire en 3D.

Nuit des Etoiles à Juvisy : la Société Astronomique de France, l'association des Amis de Camille Flammarion et l'association Nova Astronomie de Juvisy organisent à l'Observatoire Camille Flammarion des observations du ciel dans le parc et sous la coupole, avec la lunette de Camille Flammarion, samedi 4 août 2018 dès 20h30 !

Nuit des Etoiles à Bretigny : l'association Au bout des étoiles est au parc Bois Badeau (avenue Claude Levi-Strauss) pour des observations du soleil suivies d'une observation de la voûte céleste, vendredi 3 août, dès 22h00.

Hauts-de-Seine (92)

Nuit des Etoiles à Montrouge : la ville de Montrouge propose, le samedi 4 août 2018, une découverte de la planète Mars et plus généralement du ciel d'été depuis le Beffroi de la ville de 18h00 à 01h00 du matin. C'est une première pour la ville qui a prévu un télescope, une exposition photo "Reflets du ciel", la projection d'un film sur l'astronomie, des conférences et des ateliers scientifiques. Vous pourrez pique-niquer au square de l'Hôtel de ville qui reste ouvert jusqu'à 01h00 du matin.

La planète mars. - ESA,CC BY-SA 3.0 IGO

Seine-Saint-Denis (93)

Nuit des Etoiles au Bourget : le Musée de l'Air et de l'Espace organise une nocturne exceptionnelle, samedi 4 août 2018 à l'occasion de cette nuit des perséides. L'entrée est gratuite. Les organisateurs ont prévu une observation du ciel au télescope depuis le tarmac, des visites guidées et des animations au planétarium et dans le hall de la conquête spatiale. Cette édition sera principalement consacrée à la planète Mars. Vous pouvez venir déguisé en martien. Les plus beaux costumes seront récompensés et vous pourrez vous faire prendre en photo.

Nuit des Etoiles à Saint-Ouen : attention si vous n'êtes pas inscrits, vous ne pouvez pas participer à l’événement du Centre de culture scientifique Atlas de Saint-Ouen qui organise des animations et des observations du ciel au Grand Parc de Saint-Ouen vendredi 3 août 2018. Il y avait 60 places et c'est malheureusement complet.

Val de Marne (94)

Nuit des Etoiles à Ivry : le Club d'astronomie Le Télescope (103 avenue Georges Gosnat) fait une initiation à l'astronomie et à l'observation du ciel depuis la terrasse, ce vendredi 3 août 2018 à partir de 21h00.

Etoiles et galaxies lointaines. - ESA/Hubble & NASA, CC BY-SA 3.0 IGO

Val-d'Oise (95)

Nuit des Etoiles 2018 à Cergy : l'association Astrum organise deux soirées d'observation les vendredi 3 et samedi 4 août, à partir de 20h00, aux étangs de Cergy.

Nuit des Etoiles à Beaumont-sur-Oise avec le club Albiréo 95 : au chemin du Vieux pont, samedi 4 août 2018, observation du soleil et des astres de 15h00 à 01h00 du matin. A découvrir aussi, une maquette géante de la fusée Ariane 5. Des lancers de fusées à eau et à poudre sont prévus.

Nuit des Etoiles à la Roche-Guyon : l'observation a lieu au château de la Roche-Guyon le samedi 4 et le dimanche 5 Août 2018. Le club d'astronomie de Frouville, Quasar 95 propose un week-end d'animations autour des comètes.

Nuits des Etoiles 2018 à Ermenonville : cela se passe au parc Jean-Jacques Rousseau d'Ermenonville.

Dans le parc de l'observatoire de Camille Flammarion, les Amis de Camille Flammarion et le Club d'Astronomie de Breuillet vous accueillent à 21h30. Des télescopes seront installés pour observer Mars, Jupiter et Saturne. Les animations sont gratuites.