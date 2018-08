La 28e édition de la Nuit des étoiles organisée par l'Association française d'astronomie dure jusqu'au dimanche 5 août. Cet été, il est possible d'observer quatre planètes à l’œil nu. Voici quelques conseils pour profiter au mieux du spectacle.

Jusqu'à dimanche, l'Association française d'astronomie organise partout en France près de 470 manifestations pour permettre au grand public d'observer le ciel. Cette année, quatre planètes -Vénus, Jupiter, Saturne et Mars - sont observables à l’œil nu. Comment en profiter au mieux? francebleu.fr vous donne quelques astuces.

Bien choisir le lieu et le moment

Pour apercevoir les brillantes Vénus et Jupiter ainsi que la rougeoyante Mars, choisissez un endroit dégagé, loin des centres urbains et de leur pollution lumineuse. En 2016, l'association d'astronomie du Vexin a réalisé une carte répertoriant les endroits les mieux préservés. Des cartes sont aussi disponibles sur des applications pour smartphone comme Dark Sky Map sur Android ou Light Pollution Map sur iOS. En France, le Pic du Midi, labellisé "réserve internationale de ciel étoilé", est le lieu le plus privilégié pour observer la voie lactée.

Attention également aux conditions météorologiques. D'après la chaîne météo, les trois quarts nord-ouest du pays vont bénéficier d'un temps clair dans la nuit de samedi à dimanche. En revanche, cela risque d'être plus compliqué d'observer le ciel dans le sud-est où le temps s'annonce nuageux.

- Crédit : La Chaîne Météo

La zone nuageuse doit s'étendre au sud-ouest et au nord-est dans la nuit de dimanche à lundi :

- Crédit : La Chaîne Météo

Enfin, comme l'explique Olivier Sanguy, médiateur à la Cité de l'espace de Toulouse, toutes les planètes ne sont pas visibles au même moment. S'il est possible de voir Vénus et Jupiter au coucher du soleil, il faut attendre que le ciel devienne noir, vers 22h30, pour voir Mars et mieux distinguer Saturne.

Regarder dans la bonne direction

N'hésitez pas à vous munir d'une boussole ou à activer celle de votre smartphone. Il est indispensable de repérer les points cardinaux pour observer les planètes. En tout début de nuit, c'est vers l'ouest où le soleil se couche qu'il faut regarder pour voir Vénus, "l'étoile du Berger" très brillante et donc facile à repérer.

Il faut ensuite se tourner vers le sud-ouest pour apercevoir Jupiter, puis Saturne. Enfin, en observant l'Est vous verrez la planète rouge, Mars. Pour ceux qui sont un peu perdus, il est possible de consulter l'une des nombreuses cartes du ciel mises à disposition sur internet par des professionnels et des amateurs comme celle-ci.

Le meilleur moyen de ne rien rater et d'en apprendre davantage est encore de se rapprocher d’un club d’astronomie. Sur son site internet, l'Association Française d'Astronomie a publié une carte interactive des animations proposées dans toute la France.

► La carte des animations près de chez vous dans cet article.

Les applications smartphone utiles

Si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans un club de professionnels ou d'amateurs, il reste les smartphones. S'ils ne sont pas assez performants pour immortaliser le spectacle en photo, ils peuvent être utiles pour repérer constellations et planètes via des applications dédiées. La plupart du temps, il suffit d’orienter la caméra du mobile vers le ciel pour accéder aux informations.

Les applications Skymap (Android), Starwalk (iPhone) ou encore Nuit des étoiles et Skyview (Android et iPhone) sont par exemple disponibles gratuitement et permettent de cartographier le ciel ou encore de la voir en réalité augmentée.