Numéros d'urgence : plusieurs décès suspects, "prématuré de tirer des conclusions" pour le gouvernement

La panne massive qui a affecté les numéros d'appels d'urgence - le 15, le 17, le 18 et le 112 - partout en France mercredi pourrait être à l'origine d'au moins quatre décès. Les usagers ont peiné à joindre les secours en raison d'une panne chez Orange pendant plusieurs heures.

Des décès suspects

Le parquet de Vannes a ouvert une enquête "en recherche des causes de la mort", après le décès d'un homme de 63 ans souffrant d'une "maladie cardiovasculaire" dans le Morbihan. Selon France Bleu Armorique, la femme de cet homme ne parvenait pas à joindre le Samu et a finalement décidé de le transporter en voiture jusqu'à l'hôpital de Vannes, où il est mort. Une enquête administrative a également été ouverte, à la demande de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne, dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans un communiqué, le procureur de Vannes François Touron a expliqué jeudi soir que le décès de ce patient a été constaté à l'hôpital à 21h05. Il était arrivé "aux urgences à 20 heures 26" et son épouse a indiqué "avoir tenté en vain d'appeler entre 19 heures 54 et 19 heures 59 depuis son domicile le 15 à 4 reprises, puis le 112, avant de décider de le transporter elle-même aux urgences de Vannes", a-t-il précisé.

En Pays-de-la-Loire, l'ARS a annoncé jeudi soir avoir ouvert une enquête après le décès d'un enfant de 28 mois en Vendée, sur la commune de Chavagnes-en-Paillers. "Il apparaît qu'il y a un doute quant aux conséquences que ce dysfonctionnement aurait pu avoir dans le délai d'appel. C'est ce doute légitime qui nous conduit à demander une enquête administrative", a détaillé le préfet, Benoît Brocard, lors d'une conférence de presse. Selon le directeur de l'ARS des Pays de la Loire, Jean-Jacques Coiplet, un premier appel a été reçu par le Samu à 08h21. La maman aurait tenté auparavant "pendant une heure de joindre sans succès le 18 puis le 15". L'appel de 8h21 a pu être établi grâce au numéro de substitution à 10 chiffres, a-t-il précisé.

"Deux autres accidents cardiovasculaires" (AVC) ont eu lieu à La Réunion, a indiqué Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse, "mais je ne peux pas dire si le temps [avant l'arrivée des secours] a été particulièrement long et s'il est imputable à ce numéro d'urgence". "Ce qui est sûr, c'est que les personnes ont témoigné qu'ils ont essayé d'appeler plusieurs fois et qu'ils n'ont pas réussi tout de suite à avoir des opérateurs", a détaillé le ministre de l'Intérieur.

Des conséquences sanitaires difficiles à évaluer

Le 15, le 17 et le 18 représentent au total "plus de 150.000 appels par jour" a rappelé Gérald Darmanin. Chez les sapeurs-pompiers, pour "un million d'habitants" en moyenne, il y a "15 à 20 agents qui reçoivent le 18-112" pour couvrir "1.200 à 1.500 appels" quotidiens, a précisé le Colonel Grégory Alione à l'AFP.

"Entre 30% et 50% des appels ont dû être retardés", a estimé le Pr Karim Tazarourte, chef du Samu 69 (Rhône) interrogé par l'AFP. Mais "à ce stade", il n'est selon lui pas démontré que ces retards auraient pu générer davantage de pathologies graves. Un avis partagé par le Dr Caroline Telion, responsable adjointe du Samu 75 (Paris), pour qui autour de "10%" des appels "ne seraient pas rentrés". "On n'a pas non plus l'impression que les services d'urgences aient été submergés dans la soirée et dans la nuit par un afflux de cas graves", a-t-elle précisé à l'agence de presse.

Jeudi à la mi-journée, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué que le dysfonctionnement pourrait avoir causé la mort de "trois ou quatre personnes" mais qu'il est encore "trop prématuré de tirer des conclusions".

Des numéros alternatifs actifs jusqu'à vendredi matin

"Une nette amélioration de la situation a été constatée au cours de la journée", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans jeudi soir confirmant les propos du PDG d'Orange sur RTL. Mais "la cellule interministérielle de crise a décidé de maintenir les numéros alternatifs jusqu’à demain [vendredi] matin." Le Premier ministre, Jean Castex, visitera ce vendredi à 8h30 la plate-forme d'appels d'urgence des sapeurs-pompiers de Paris et fera une déclaration à la sortie de la réunion de crise interministérielle.