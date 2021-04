Obèse, insuffisant cardiaque, diabétique : comment se faire vacciner en Creuse dès samedi ?

Tous les adultes pourront se faire vacciner contre le coronavirus à partir du 15 juin, annonce ce vendredi Emmanuel Macron. Un peu plus tôt, son ministre de la santé Olivier Véran indiquait que dès samedi 1er mai, quatre millions de Français deviennent également éligibles à la vaccination. Cela concerne ceux qui ont plus de 18 ans et qui ont des maladies chroniques : les personnes atteintes d'obésité, d'hypertension, de diabète, de cancer ou encore d'insuffisance cardiaque et rénale.

Geneviève, une aide-soignante de 44 ans qui habite Jarnages, va s'empresser de prendre rendez-vous pour son mari Guy, âgé de 46 ans, qui souffre de grosses pathologies cardiaques : "C'est un gros soulagement. Depuis un an, il ne sort que pour ses rendez-vous médicaux ou pour faire quelques courses, il vit dans le coton. Là, on va pouvoir être plus sereins, il sera protégé contre les formes graves de la maladie."

Accès aux vaccins Pfizer et Moderna

Si, comme Guy, vous faites partie de cette nouvelle cible vaccinale, vous avez le droit aux sérums de Pfizer et Moderna. En effet, l'Astra Zeneca et le Janssen sont réservés aux plus de 55 ans. Ces deux vaccins sont administrés par les médecins et infirmiers libéraux et les pharmaciens. Les personnes de plus de 18 ans qui ont des maladies chroniques ne peuvent donc pas faire appel à eux. Ils doivent prendre rendez-vous dans les centres de vaccination ou se rendre aux opérations sans rendez-vous.

La prochaine vaccination sans-rendez-vous est samedi 1er mai à Aubusson : 500 doses de Moderna sont disponibles (permettant de vacciner 600 personnes). La préfecture de la Creuse a aussi prévu 200 doses de plus, réservées aux personnes âgées de plus de 75 ans et à celles et ceux qui tiendront les bureaux de vote lors des élections départementales et régionales de juin.

Deux nouvelles opérations sans rendez-vous sont prévues samedi 8 mai à Auzances et La Courtine, avec 500 doses de Pfizer ou Moderna dans chacune des communes.