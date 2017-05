Obésité : de plus en plus d'Alsaciens font le choix d'être opérés

Les Alsaciens sont particulièrement touchés par le phénomène d'obésité. Focus sur ceux qui font le choix de l'opération chirurgicale.

À 39 ans, Laurence pèse plus de 190 kg. La pose d'un anneau gastrique en 2003 n'a rien résolu. Aujourd'hui, sa santé est en danger. "Récemment, j'ai fait un AVC, raconte cette Illkirchoise. Ça a dégénéré en problèmes cardiaques, en douleurs articulaires et dorsales... Je suis arrivé au bout du supportable. Je n'ai plus le choix." À l'automne, Laurence se fera poser un bypass gastrique, une technique de plus en plus répandue qui permet de diminuer à la fois la quantité d'aliments ingérés et l'assimilation de ces aliments par l'organisme.

Alors que se tient mardi 23 mai la journée européenne de l'obésité, l'Alsace est particulièrement concernée. Notre région se situe en deuxième position en termes de prévalence de l'obésité chez les habitants de 15 ans ou plus. Environ 40.000 Alsaciens ont même une espérance de vie réduite du fait de leur poids excessif... Des personnes pour qui l'opération s'avère souvent incontournable. "Je suis impatiente", commente Laurence, "parce que j'ai déjà tout essayé" :

J'ai fait le régime Dukan, le régime soupe aux choux, les régimes hypocaloriques, les régimes hypercaloriques, les diététiciennes, les cures... J'ai perdu un peu et repris ensuite plus du double.

Contrairement à sa première opération il y a quinze ans, Laurence se sent plus entourée. Par son équipe médicale... et grâce à une association, STOP (Suivi et technique contre l'obésité et pour la vie). Sa présidente, Martine Munch, s'est elle aussi fait poser un anneau gastrique en 1998, puis un bypass : "Il faut une oreille pour entendre les doutes. Et les meilleures oreilles sont celles de ceux qui ont déjà passé cette épreuve".

En France, 55.000 personnes meurent chaque année en raison de leur obésité.

L'association STOP propose des réunions d'information dans plusieurs villes alsaciennes (Colmar, Guebwiller, Mulhouse, Strasbourg), ainsi qu'avec des chirurgiens spécialistes du traitement de l'obésité. "Aujourd'hui on trouve tout et n'importe quoi sur internet, souligne Martine Munch. Nous proposons d'informer et de rassurer les gens. Les appels, les messages sur Facebook, les mails de personnes qui veulent être aidées... Il y en a de plus en plus."