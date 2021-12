Ysopia biosciences et Aelis Farma annoncent ce jeudi des résultats positifs après des premiers essais réalisés avec des humains. Les deux entreprises tentent de mettre au point des traitements contre l'obésité et contre les effets de la Trisomie 21.

Obésité et trisomie 21 : des avancées annoncées par deux laboratoires bordelais

Deux entreprises bordelaises spécialisées dans la recherche scientifique ont dévoilé ce jeudi des résultats très encourageants pour lutter contre les effets de la trisomie 21 et contre l'obésité. Il y a d'abord Aelis Farma qui est installée au sein du neurocentre Magendie sur les terrains du CHU de Bordeaux à Pellegrin. La société emploie 23 personnes qui travaillent sur les maladies du cerveau. Elle a donc annoncé une avancée importante dans la lutte contre les symptômes de la trisomie 21. Elle a mis au point un médicament qui vient d'être testé sur une première cohorte de volontaires sains. Et ce test s'est révélé positif. Ce n'est qu'une première étape mais une étape importante dans la mise au point d'un traitement qui permettrait de diminuer les troubles cognitifs vécus par les personnes touchées par la trisomie 21.

Des effets sur le mauvais cholestérol

La deuxième entreprise bordelaise travaille sur un traitement contre l'obésité. Elle s'appelle Ysopia biosciences. Elle est installée place de la Bourse à Bordeaux mais dispose d'un laboratoire à l'hôpital Xavier Arnozan à Pessac. Elle s'intéresse à une bactérie qui est présente dans nos intestins. Une bactérie qui est très importante pour notre équilibre et qui, justement, n’apparaît pas chez les personnes qui souffrent d'obésité. Des essais effectués sur des animaux ont déjà montré que l'on pouvait réguler la prise de poids grâce à l'ingestion de cette bactérie. Ysopia a annoncé ce jeudi que des tests menés cette fois sur des humains, 38 personnes aux Etats-Unis, démontraient des effets significatifs, notamment sur la réduction du mauvais cholestérol. L'entreprise bordelaise espère mettre au point un traitement d'ici 7 ans et pense pouvoir également agir sur l'anxiété et la dépressionD