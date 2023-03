Obésité : une journée prévention à Alès, à la clinique Bonnefon

La clinique Bonnefon , à Alès (Gard), organise ce vendredi une journée spéciale de prévention et information contre l'obésité. Cette maladie qui touche 17% des Français, soit environ 8 millions de personnes. Bien que les femmes soient les plus touchées depuis 11 ans, les hommes en souffrent également. L’obésité a un impact négatif à plusieurs niveaux : baisse de fertilité, diabète, maux de dos, difficultés à respirer normalement, ainsi que d’autres conséquences plus importantes.

Le docteur Mario Dente, chirurgien bariatrique, était l'invité du 8h15 de France Bleu Gard Lozère ce vendredi matin.

A partir de quand est-on obèse et quand faut-il s'alerter ?

Oui, alors l'obésité, ça ne sert à rien de discuter juste de poids. Il faut toujours rapporter le poids à la taille, donc c'est pour ça qu'on utilise l'index de masse corporelle, c'est à dire l'IMC. L'IMC donne l'idée de l'excès de masse grasse que chacun a. Et on parle d'obésité quand l'IMC est supérieur à 30.

C'est à dire pour un adulte d'1 mètre 80 qui pèserait 100 kilos. Mais je lisais également que si ce n'est pas une loi universelle, parce que vous et moi on n'a pas la même proportion de gras dans notre corps.

Ça change en fonction aussi bien évidemment, de l'âge des patients, en fonction de l'activité physique ou du sport que chacun fait. Et aussi entre hommes et femmes. Mais c'est vrai qu'on utilise l'IMC pour avoir une idée générale de la masse grasse annexée et c'est pour ça qu'on fait alerter les patients quand ils dépassent en fait l'IMC de 25, qui est un IMC normal. On commence avec le surpoids entre 25 et 30, et au-delà de 30, on parle déjà d'obésité, sachant que justement il y a un Français sur cinq qui est obèse aujourd'hui.

Depuis depuis 40 ans, dans le monde, la proportion de personnes obèses est passée de 4,7 à 13,1. C'est un des fléaux de notre siècle. Dites nous un peu quels sont les risques concrets de cette obésité sur pour la santé?

Oui, justement, le problème de l'obésité. Si pour un patient très jeune, c'est juste un problème physique, esthétique, petit à petit, ça commence à devenir un problème de qualité de vie réduite. C'est à dire qu'on a beaucoup de limitations au niveau de l'activité physique, tout simplement l'essoufflement, les douleurs articulaires. Et petit à petit, ça se transforme en pathologie. Donc quelque chose qui va également réduire l'espérance de vie. Parce que l'obésité est la cause de gros problèmes de santé, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle par exemple, et même les cancers. Donc, on sait aujourd'hui que quelqu'un qui est obèse à l'âge de 18/25 ans, va développer des pathologies qui vont réduire son espérance de vie de dix / douze ans. Donc l'obésité, c'est un facteur de risque pour réduire notre espérance de vie.

Et comment on fait justement pour réduire cette obésité? Je lisais également que depuis les années 60, la quantité de calories que l'on ingère, en gros ce qu'on mange est en considérable hausse, est ce qu'il faut tout simplement manger moins ou il y a d'autres facteurs ?

La plupart des personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de manger sans avoir faim. L'appétit a disparu en fait, et les personnes mangent souvent par habitude, par envie. Et ils n'ont jamais faim, c'est à dire qu'ils sont en train d'ingérer des calories qui sont un excès par rapport à la consommation de la journée.

Surtout, on mange en fonction de l'activité qu'on fait dans la journée. C'est à dire que peut être un hiver quand on n'a pas trop bougé, une grosse journée de pluie, qu'on est à la maison, ça ne sert à rien de grignoter toute la journée et de manger des gros repas juste pour le plaisir. Il faudrait plutôt se limiter et dire "je mange beaucoup moins parce qu'aujourd'hui je n'ai pas consommé" ; alors que quand on fait une grosse balade, on fait de l'activité physique, on fait du sport, là, on a le droit de se faire même un petit plaisir. Parce que l'obésité, c'est souvent des plaisirs qui se répètent le long de la semaine et le long de la journée. Et nous, on essaie d'apprendre aux personnes à manger régulièrement. Faire attention, mais se faire aussi également plaisir quand on peut

Qu'est ce que vous allez faire aujourd'hui à la clinique Bonnefon pour les patients, les personnes qui viendraient vous voir?

Aujourd'hui, on a organisé une journée portes ouvertes pour sensibiliser justement toutes les personnes à ce problème d'obésité. Ce qu'on fait avec notre équipe, c'est d'avoir nos diététiciennes qui vont expliquer justement comment faire la cuisine avec des bons produits, sainement, pas trop gras et rééquilibrer son alimentation. On aura un autre psychologue également, qui fera un atelier pour expliquer aux personnes que l'obésité n'est pas un problème à stigmatiser, à vivre caché. Au contraire, il faut demander de l'aide et on est là pour ça. Et concernant la chirurgie, j'explique aux patients la différence des différentes techniques pour aider à perdre du poids et également expliquer aux personnes que la chirurgie, ce n'est pas la solution ultime .. si on ne fait pas le reste, si on rééquilibre par une autre notre vie, notre quotidien.

