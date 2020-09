Coronavirus : le CHU de Reims veut tester un millier de personne chaque jour

Face à l'augmentation du nombre de cas positifs le CHU de Reims prévoit d'augmenter sa capacité de tests en passant de 500 à 1 000 chaque jour. Les médecins appellent aussi au respect des gestes barrières et à la distanciation sociale, les deux procédés les plus efficaces contre le coronavirus.

Doubler la capacité de tests en passant de 500 à 1 000 réalisés chaque jour dans le Grand Reims, c'est l'objectif affiché par le CHU. Depuis que le taux de positivité a atteint un seuil critique, les équipes médicales sont sur le qui-vive. Le taux de positivité, c'est le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants et il a atteint un seuil de 4,5% contre 1,2% lors du déconfinement.

Parmi les solutions pour lutter contre le virus : multiplier les tests. A l'heure actuelle, entre 350 et 500 sont réalisés chaque jour dans le Grand Reims mais ce chiffre pourrait atteindre 1 000 dans les prochains jours : " Il faut faire fonctionner le laboratoire la journée et la soirée et on peut doubler la capacité de tests, il faudra suivre au niveau réactivité et main d'oeuvre qualifié pour réaliser les analyses" explique Laurent Andreoletti, virologue et responsable de l'unité Covid au CHU.

La circulation du virus s'est accélérée

La multiplication des tests permet de limiter la circulation du virus en identifiant rapidement les personnes malades. Le virus circule activement dans le département en cette rentrée : " les gens sont rentrés de vacances là où il y avait le virus, ils le ramènent, la rentrée des classes contribue aussi au brassage de population ainsi que la reprise économique donc ce sont des éléments qui permettent au virus de se développer "

Pour le moment, les services hospitaliers ne s'alarment pas mais il faut rester prudents. Le département de la Marne pourrait passer en vigilance rouge pendant la troisième semaine de septembre : " il est possible que comme la région parisienne, on passe en rouge avec des restrictions plus importances concernant la circulation des gens et des rassemblements. "

Pour lutter contre le virus, les professionnels de la santé insistent sur le respect des gestes barrières et de la distanciation physique, deux des procédés les plus efficaces pour lutter contre le coronavirus.