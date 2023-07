Objectif 2026 pour le paracétamol à Roussillon

C'est un projet d'usine à 100 millions d'euros qu'Emmanuel Macron voyait aboutir initialement "en 2024" mais qui finalement devrait commencer à écouler sa production en 2026. La future usine de Paracétamol Seqens, sur la plateforme chimique de Roussillon, au sud de Vienne, est en train de sortir de terre. Les retours positifs sur une enquête publique terminée mi-juin, permettent d'accélérer un chantier qui jusque-là s'en était tenu au terrassement et aux fondations. France Bleu Isère fait un point avec celui qui pilote le projet chez Seqens : Jérôme Geneste.

France Bleu Isère : Jérôme Geneste qu'en est-il de l'enquête publique terminée en juin et où en est le chantier ?

Jérôme Geneste : L'enquête est terminée et l'avis du commissaire enquêteur est favorable sur les deux questions posées. Ç'est quelque chose qui prend du temps mais c'est un passage obligé. C'est également un passage où on échange avec les municipalités concernées et l'ensemble des riverains qui ont des questions sur l'impact du projet donc c'est important. Et donc là, la structure de l'usine est en train de monter. Tout ça va nous emmener vers une fin de construction fin 2024. On va dire que la partie bâtiment va être terminée probablement en mars 2024. On va assembler l'ensemble des équipements de procédés dont la plupart sont déjà commandés et sont en train d'être fabriqués. Donc la fin du chantier devrait être pour fin 2024. Sur 2025, on va pas faire tout ce qu'on appelle la qualification des équipements, la validation du procédé. On va échanger avec les autorités réglementaires du médicament puisqu'on est sur un principe qui pharmaceutique. On va envoyer nos premiers lots à nos clients en priorisant bien sûr Sanofi et Upsa, qui sont nos partenaires du projet. Tout ça devrait nous emmener, on l'espère, à des premières ventes dès début 2026.

L'idée de Seqens c'est aussi de lancer cette production avec un nouveau process de fabrication qui ne soit pas le même que celui utilisé aujourd'hui dans les pays à bas coût de main d'œuvre. Il est au point aujourd'hui ?

Le procédé principal est établi. On continue à travailler avec la société Activation pour le pilotage, pour avoir un démarrage qui sera le plus facile, le meilleur possible. On continue à travailler avec cette société qui est basée en Isère également, à Meyrié à côté de Bourgoin-Jallieu. On a des équipes de six et des équipes de Siqens et des équipes d'Activation qui pilotent ensemble le procédé et qui continuent à voir comment tout ça va tourner. L'objectif est d'avoir un démarrage qui se passe le mieux possible en 2025.

Récemment une start-up (Ipsophene) a annoncé du côté de Toulouse une production de Paracétamol "à partir de 2024". Vous ne craigniez pas de vous faire doubler ?

Effectivement on a lu ça dans la presse, comme vous, mais on n'a pas plus d'information que ça sur le projet. On parle d'un démarrage de production 2024 d'une capacité il me semble de 3 000 tonnes. De notre point de vue ce timing semble extrêmement serré pour un projet qui aujourd'hui semble en phase de développement. Alors nous on est sur un projet à 15 000 tonnes mais il y a des temps réglementaires et des temps industriels. On est dans l'industrie du médicament donc il y a des certifications. Maintenant nous des concurrents on en a et on en aura, le marché du Paracétamol dans le monde c'est 180 000 tonnes. Donc nous aujourd'hui on en produit déjà dans une usine en Chine, on a déjà des concurrents, donc c'est pour ça qu'il est important que notre procédé soit compétitif pour être durable dans le temps. Ça c'est important.