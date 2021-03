Objectif 4.000 injections par semaine contre le covid à Cherbourg-en-Cotentin d'ici mi-avril

Comme plusieurs villes du département de la Manche, Cherbourg-en-Cotentin appuie sur l'accélérateur en matière de vaccination contre le covid. Ainsi, la commune a ouvert une deuxième ligne d'injection à la salle des fêtes de Cherbourg. Pour avoir une idée, ce centre est passé de cent injections par jour en janvier, à 250 au 18 mars, et devrait atteindre 300 par jour en avril avec cette deuxième ligne. Par ailleurs, le centre de vaccination de l'hôpital Pasteur, devenu trop petit, a déménagé ce lundi à la salle Montécot d'Octeville. Pour rappel, pour le moment, la vaccination reste ouverte aux personnes de 75 ans et plus et aux personnes de plus de 65 ans avec des comorbidités.

Nous pourrons passer de 1.600 à 4.000 injections par semaine courant avril. A la fin de cette semaine, 3.360 personnes de plus de 75 ans auront reçu leurs deux injections, et 460 en primo-injection. 827 professionnels de santé et publics vulnérables ont été vaccinés avec les deux injections, et 1737 en primo-injection - Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin

L'agglomération du Cotentin est le quatrième territoire de la région qui vaccine le plus. La moyenne d'âge des personnes vaccinées est de 71 ans (en raison des personnels soignants notamment). Pour prêter main-forte aux équipes, 22 professionnels retraités se sont proposés pour intervenir dans des centres de vaccination.

Une accélération de la vaccination censée briser cette nouvelle vague de contaminations qu'on ressent aussi dans le Cotentin. "On constate une hausse progressive des hospitalisations : nous en avions 11 en début de semaine dernière. Ce lundi matin, nous sommes à 16 patients covid dont quatre en réanimation", confie Séverine Karrer, la directrice du Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC). Un territoire qui voit aussi la part de variant britannique croître ces jours-ci.

Course contre la montre

Des patients dont les profils ont changé : la population de malades du covid hospitalisés au CHPC est plus féminine, avec des personnes nées dans les années 1950, et une durée d'hospitalisation plus longue.

L'hôpital Pasteur a aussi fait marcher la solidarité entre établissements : début mars, il a accueilli un patient des Hauts-de-France et vendredi, c'est une personne de Haute-Normandie qui a été transférée dans le Cotentin pour soulager les équipes en tension.

On est dans une course contre la montre pour vacciner un maximum et faire baisser la pression hospitalière - Séverine Karrer, directrice du CHPC

Pourquoi la salle Montécot ? "Il fallait trouver une salle chauffée, avec du parking, qui soit accessible et assez grande, avec des réfrigérateurs sur place pour les vaccins. Et puis aussi qu'on puisse y aménager un sens de circulation. On ne souhaitait pas mobiliser un gymnase car il s'agit de préparer le retour de la vie sportive. _On a fait au plus juste_", résume le maire de Cherbourg-en-Cotentin.

On fait avec les doses que nous avons. Si on pouvait faire plus, nous ferions plus - Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin

Au centre Montécot, 200 personnes devaient se faire vacciner ce lundi : la journée était pleine. Mais des créneaux sont disponibles pour les jours suivants. Pour le Cotentin, il reste environ deux tiers des personnes de plus de 75 ans à se faire vacciner.

