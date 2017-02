Objectif atteint : il y a moins de sel dans les cantines de Limoges

Bonne nouvelle pour vos enfants : les écoles de Limoges ont largement réduit leurs doses de sel dans les plats servis à la cantine. Il y a un an, la municipalité s'était engagée à former les cuisiniers et à lutter contre la surconsommation de sel. A l'école Jean Le Bail, les résultats sont là.

L'objectif de la municipalité de Limoges : lutter contre les maladies cardio-vasculaires. Avec environ 30% de sel en moins dans les plats servis pour le déjeuner, la mission est accomplie. C'est le cas dans toutes les écoles de la ville et notamment à Jean Le Bail, dans le nord-ouest de l'agglomération.

Moins de sel, moins de goût ?

Ce midi, au menu de la cantine : terrine, poisson, brocolis et (pour le plaisir) gaufres au chocolat et chantilly ! Un nouveau repas moins salé qu'avant, comme l'a remarqué Henry, 10 ans : "Il y a moins de sel surtout dans le bifteck. Quand on en mange, on ne sent pas le sel."

Je préfère quand il n'y a pas trop de sel, parce que comme ça, ma santé est saine

"Et ça permet surtout d'éviter les maladies," rajoute Orlanne, une table derrière. Mais voilà, Manaël la voisine n'est pas vraiment d'accord. La copine de CM1 préférait la nourriture d'avant :

Maintenant, c'est moins bon... Le sel, ça apportait du goût !

De nouvelles formations sur le sucre et les matières grasses sont envisagées pour les cuisiniers de Limoges. © Radio France - Lucas Valdenaire

Du tandoori dans le poisson !

Alors justement, pour retrouver du goût, Jérôme a suivi quatre demi-journées de formation. Comme tous les agents concernés de la ville de Limoges. Désormais, le cuisinier a ses petites astuces : arrêter de saler la vinaigrette, éviter d'en rajouter dans la moutarde, lever le pied pour l'eau des pâtes et surtout : réutiliser des épices pour compenser le manque de sel.

De la ciboulette, du persil, de l'ail etc. Par exemple, aujourd'hui avec le poisson, j'ai mis du tandoori : cela permet de mettre en avant le gout poisson

Résultat : un repas de maternelle ne contient plus que 2,51 grammes de sel en moyenne, contre 3,74 grammes avant les formations. Une diminution de 33% semblable à celle constaté chez les repas des écoles élémentaires.

Privilégier le "fait-maison"

Mais pour Vincent Jalby, il y a encore du chemin à parcourir. Désormais, l'adjoint au maire en charge des affaires scolaires et périscolaires veut s'attaquer aux aliments tout préparés : "c'est vrai que la cuisine industrielle, on n'a pas la main dessus, mais elle reste marginale."

On privilégie d'abord le fait maison, les circuits courts et les produits bio

Mais au-delà de ces objectifs de réduction, il y a tout un travail d'éducation auprès des enfants, explique l'adjoint au maire. "Une éducation pour manger différemment, sainement. Et à travers les enfants, on veut également informer les parents pour que cette éducation se fasse aussi à la maison."

"Il faut une éducation pour les enfants mais aussi les parents pour que le travail soit aussi fait à la maison" - Vincent Jalby, adjoint au maire de Limoges. Partager le son sur : Copier

Vincent Jalby peut enfin compter sur ses nouveaux collègues du conseil municipal d'enfants. Depuis le mois de décembre, une commission travaille justement sur l'amélioration des repas à la cantine. Après le sel, de nouvelles formations de cuisiniers sur le sucre et les matières grasses sont également envisagées.