Objectif de la Semaine du Cœur 2017 en Côte-d'Or : la prévention et le dépistage

La Semaine du cœur se poursuit jusqu'au 1er octobre. C'est un rendez-vous de la Fédération Française de Cardiologie. Objectif : apprendre à se protéger contre les facteurs de maladies cardio-vasculaires.

Cette Semaine du Cœur 2017 est un rendez-vous important en matière d'information et surtout de prévention. Car avec la prévention ce sont 80% des infarctus prématurés qui seraient évités selon les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.

150.000 décès par an en France

Les maladies cardio-vasculaires sont responsables chaque année de 150.000 décès en France. C'est la première cause de décès chez les femmes et chez les plus de 65 ans.

"La prévention est primordiale " - Pr Yves Cottin, chef du service Cardiologie au CHU de Dijon

Aujourd'hui on sait que les facteurs de risques sont identiques pour l'accident vasculaire cérébral (AVC) comme pour l'infarctus du myocarde , explique le Pr Yves Cottin, chef du service Cardiologie au CHU de Dijon. "On peut jouer sur ces facteurs grâce à une meilleure information c'est pour ça que la prévention est primordiale" .

Le dépistage également très important

C'est l'une des missions de la Fédération française de cardiologie car bon nombre de personnes ignorent par exemple qu'elles sont diabétiques ou avec un fort taux de cholestérol. Enfin initiation aux gestes qui sauvent fait aussi partie des objectifs de cette Semaine du cœur, avec de nombreux rendez-vous. Une exposition sur les Gestes qui sauvent a lieu jusqu'au 1er octobre à la Bibliothèque des Près Saint jean à Chalon-sur-Saône en partenariat avec le Service Santé et Handicap du Grand Chalon.

