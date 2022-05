Objectif : détourner un astéroïde ! La communauté scientifique se réunit à Nice

L'astrophysicien Patrick Michel, un acteur-clé de la Mission Hera l'explique avec simplicité :"c'est comme au billard, on lance une sonde dans l'atmosphère pour aller frapper non pas une boule mais un astéroïde pour le faire partir ailleurs,..., pour qu'il ne se dirige pas vers notre planète".

Ce projectile artificiel : la sonde DART est un projet de la NASA qui après l'impact d'une comète sur Jupiter en 1994 s'est inquiétée des risques pour la Terre.

"Il s'agit de tester nos capacités à dévier un astéroïde". Lamission est suivie par la mission Hera de l’agence spatiale européenne (ESA) . La sonde a été lancée en novembre dernier depuis la base de l’US Air Force en Californie.

La sonde va frapper la petite lune qui est contre l'astéroïde Didymos qui fait 160 mètres de diamètre. _"le 26 septembre à minuit : l'objectif sera atteint et c_e sera une première mondiale retransmise sur toutes les chaines de télévision. Ensuite notre travail de la mission Hera est comme l'enquête sur une scène de crime : nous allons aller voir les résultats de la collision... quand un projectile atteint un objectif on ne sait pas comment cela va se passer... et nous en tirerons des données plus générales sur les astéroïdes "

Une centaine de scientifiques de la NASA, des européens et même des astrophysiciens japonais vont poursuivre leurs échanges toute la semaine à l'Observatoire de la Côte d'Azur qui surplombe les collines de Nice.

Un projet de plus de 700 millions d'euros co-financé par de nombreux pays, la Nasa et les instances européennes.