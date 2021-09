L'Agence Régionale de Santé des Pays de Loire a annoncé ce jeudi la suspension de 18 soignants et agents hospitaliers en Mayenne pour non-respect de l'obligation vaccinale contre le Covid-19. L'ARS les incite à se faire vacciner dans les meilleurs délais pour pouvoir reprendre leur activité.

Obligation vaccinale : 18 soignants et agents hospitaliers suspendus en Mayenne selon l'ARS

18 soignants et agents hospitaliers suspendus en Mayenne selon l'Agence Régionale de Santé. Ces suspensions, prononcées mercredi, au 1er jour de l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19, concernent du personnel des établissements de santé du département. Ils ne peuvent donc plus exercer.

Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'ARS des Pays de la Loire, se veut rassurant. Ces mesures n'ont pas d'impact pour l'instant sur la prise en charge des patients mayennais : "les chefs d'établissement s'organisent. Il y a des situations où il n'y a pas de difficulté majeure, d'autres où c'est plus compliqué et nos équipes sont là pour les soutenir. On fait feu de tout bois pour trouver des réponses mais pas de rupture ou de tension telle qu'on ne puisse les surmonter".

Dans la région Pays de la Loire, ce sont 228 soignants et agents hospitaliers qui ont été suspendus, Jean-Jacques Coiplet les incite à se faire vacciner dans les meilleurs délais : "je suis respectueux de chacun, je ne porte pas de jugement. Mais c'est la loi. Je ne peux que les inviter à se faire vacciner, je constate que 9 personnes sur 10 hospitalisées ne sont pas vaccinés".

La loi du 5 août prévoit que les soignants contrevenants, qui ne justifient pas d'une première injection, d'une contre-indication vaccinale ou d'une contamination récente, "ne peuvent plus exercer leur activité".