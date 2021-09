Obligation vaccinale : 30 agents du CHU de Dijon pourraient être "suspendus"

Au CHU de Dijon , seule une minorité de personnes refuse l'obligation d'être vacciné pour venir travailler. "Nous avons près de 7.700 agents" détaille Romain Fischer, le directeur des ressources humaines de l'hôpital. "Sur le questionnaire que nous avons envoyé, seules 160 personnes n'ont pas encore renvoyé de réponse, et sur ces 160, seuls 30 nous disent clairement qu'ils ou elles sont contre la vaccination obligatoire."

-Que va-t-il se passer pour ceux qui refusent le vaccin ?

Romain Fischer, directeur des ressources humaines : "En l'absence de schéma vaccinal, ces personnes ne peuvent plus venir travailler. Nous allons les convoquer pour comprendre leur position , car derrière le refus de vaccination se cache parfois des situations personnelles complexes. Nous tenterons de les convaincre. Si ces personnes restent sur leurs positions, elles seront suspendues, c'est à dire qu'elles conservent leur emploi, mais ne peuvent plus venir à l'hôpital et leur salaire n'est plus versé. Cette sanction est sans limites de temps."

-Les réfractaires ont ils encore droit à un délai de réflexion ?

"Oui, ceux qui hésitent encore ont jusqu'au 15 octobre pour se mettre en conformité avec la loi. Quelqu'un qui accepte cette mesure de protection peut reprendre son travail dés la première injection."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

-Qui sont ceux qui refusent le vaccin ?

"Il n'y a pas de profil type. Cela touche tous les corps de métier. Parmi ces personnes, il y' a un médecin et un interne" (Un apprenti medecin en fin d'études NDLR)

-Est-ce que la suspension de ces personnes peut bloquer des services ?

"Non, les réfractaires représentent moins de 0,5% du personnel. Leur absence lissée sur tous les services ne se verra pas par nos usagers. L'hôpital va continuer a fonctionner normalement. Quant aux démissions, on en compte 4 ou 5 sur 7.700 employés, et cela est compensé par un fort recrutement cet été. "

-Pensez -vous que l'obligation vaccinale va faciliter la vie de l'hôpital ?

"Oui, durant la premiere vague, nous avons eu un fort taux d'absenteisme, quasiment une personne sur 10 n'a pas pris son poste. Avec la protection offerte par le vaccin, tout cela est derrière nous."