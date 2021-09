Obligation vaccinale : 300 soignants manifestent à Lille pour "la liberté de choix"

2,7 millions personnes sont concernées en France : l'obligation vaccinale est entrée en vigueur ce mercredi, pour les professionnels de santé au sens large : soignants, salariés des maisons de retraite, aides à domicile, pompiers, ambulanciers, etc. Selon Santé Publique France, 89% d'entre eux ont déjà reçu une première dose, et peuvent continuer à travailler. Les autres risquent la suspension, le temps qu'ils se fassent vacciner contre le Covid 19.

Mais certains le refusent et le revendiquent. A Lille, 300 personnes ont manifesté mercredi devant l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France. "Hier, nous étions des héros" est inscrit sur une blouse, "soignante en recherche d'une nouvelle vocation" sur une autre.

On n'est pas des ordinateurs à qui il faut donner un anti-virus tous les six mois - Eric, chirurgien

"Aux soignants qu'on a applaudis l'an dernier, on donne maintenant des injonctions très fermes que je trouve extrêmement violentes", constate Eric, chirurgien dans le Pas de Calais. Aujourd'hui, il ne peut plus travailler dans l'établissement hospitalier où il exerce depuis près de 20 ans, mais il assume et ne se fera pas vacciner contre le Covid-19 : "je ne suis pas anti-vaccin, je suis vacciné contre beaucoup de choses, mais là je me pose des questions. Même les personnes vaccinées peuvent être contaminantes. On n'est pas des ordinateurs à qui il faut donner un anti-virus tous les six mois !". Eric a donc pris une disponibilité, sans solde, et se dit prêt à "changer de vie, à cause de cette obligation vaccinale".

Eric, chirurgien dans le Pas-de-Calais Copier

Je rentre en résistance - Anaïs, ergothérapeute

Organisatrice du rassemblement, Anaïs, ergothérapeute libérale à Lille et Dunkerque, ne se fera pas vacciner non plus. "Nous ne sommes pas là pour être pour ou contre le vaccin, c'est la liberté de choix que l'on défend", explique-t-elle. Lorsqu'on lui demande si elle n'a pas l'impression de mettre ses patients en danger en refusant la vaccination, elle répond : "jusqu'à maintenant, je faisais un test PCR tous les deux jours, je fais attention à mes patients". Une solution qui n'est plus possible aujourd'hui : "je rentre en résistance", affirme Anaïs, "je ne sais pas si je ferme les portes du cabinet, ou si j'attends des contrôles".