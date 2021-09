Obligation vaccinale : 40 des 830 pompiers creusois n'ont reçu aucune injection

Une quarantaine de pompiers volontaires creusois ne sont pas vaccinés contre le coronavirus. Ils ont reçu un courrier de la colonelle : s'ils ne reçoivent pas une injection d'ici le 15 septembre, ils n'auront plus le droit de partir en opération. Les pompiers, comme les soignants et personnels d'Ehpad et d'hôpital, font partie des professions obligés de se faire vacciner.

Selon la direction, ces quarante refus ne perturberont pas les plannings. Il n'y aura pas de conséquence sur le service rendu à la population. En effet, il y a 830 pompiers en Creuse : 95% sont donc vaccinés. Le taux monte même à 100% parmi les cinquante pompiers professionnels.

Les personnes qui n'auront toujours pas reçu au moins une injection avant le 15 octobre risquent la suspension de leur engagement, explique la direction.