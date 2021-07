Obligation vaccinale : à Rougemont-le-Chateau, 85% des soignants sont vaccinés

L'Ehpad des Vergers à Rougemont-le-Chateau a été durement frappé par le Covid. C'est sans doute l'une des explications au fort taux de vaccination des soignants (85%). Selon sa directrice, pour aller plus loin, l'obligation vaccinale est peut-être un passage obligé.

Le débat sur la vaccination obligatoire des soignants s'accélère en France.

Ce dimanche, une centaine de médecins ont signé une tribune dans le JDD pour la réclamer au plus vite. Le ministre de la santé Olivier Veran y est favorable. Une loi est à l'étude qui pourrait être adoptée dès juillet.

Dans les Etablissements pour personnes âgées dépendantes, seulement 57 % des soignants sont vaccinés (contre 64 % à l’hôpital public).

Une volonté collective pour que la vague Covid ne revienne pas

Ce n'est pas le cas dans l'Ehpad des Vergers à Rougemont-le-Château où ce taux dépasse les 85 % pour le personnel permanent. Cet Ehpad de la fondation Arc en Ciel dispose de 110 personnels pour 120 résidents. Les résidents, eux, sont vaccinés à 97%.

Pour sa directrice, Juliette Montagnon, la vague Covid qui s'est emparée de l'établissement au début de cette année explique en partie ce taux de vaccination des soignants. "Il y a une volonté collective que ça ne se reproduise pas". L'autre explication est ce travail de pédagogie menée, sans relâche, par l'équipe médicale.

L'accueil de l'Ehpad des Vergers à Rougemont-le-Château © Radio France - Christophe Beck

Mais pour Juliette Montagnon, ça ne suffit pas. "En tant que directeur, quand on a épuisé tous les arguments en faveur de la vaccination, on est vite à cours de moyens pour convaincre le personnel. La voie règlementaire est peut-être la méthode ultime pour accélérer cette vaccination des soignants."

Même si c'est la solution pour faire reculer le virus, je refuse ce chantage

Parmi les résistantes au vaccin, cette soignante remplaçante nous explique. "Je me dis que le vaccin a été fait un peu rapidement. Jy suis opposée car je n'aimerais pas apprendre plus tard que j'ai contracté une maladie. Si on nous impose la vaccination, je le ferais. Mais à contre-coeur. Pour moi, c'est de la dictature. Même si c'est la seule solution pour faire reculer le virus, je refuse ce chantage".

Même avec son fort taux de vaccination, l'Ehpad des Vergers va conduire une vaste campagne de dépistage auprès de son personnel et des résidents, dans le but de freiner l'éventuelle quatrième vague.