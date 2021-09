Obligation vaccinale au CHU de Dijon : "Quelques dizaines de collègues vont être suspendus"

Dernier jour ce mardi pour les personnels de santé pour se faire vacciner contre le covid. Ce mercredi, ils devront présenter le pass sanitaire, faute de quoi ils seront suspendus de leurs fonctions.

France Bleu Bourgogne : François Thibaut, quelle est l'ambiance aujourd'hui au CHU de Dijon, à la veille de cette date butoir très importante ?

François Thibaut : L'ambiance est un peu tendue depuis les annonces de l'obligation vaccinale par le président Macron, puisqu'elles s'adressent en particulier aux personnels qui ne sont pas vaccinés à ce jour et qui, depuis plusieurs mois, sont parfois victimes de pressions de leurs collègues du monde médical, de la part de ceux qui ont été vaccinés. Cette situation est difficile parce que c'est souvent des collègues qui sont en difficulté psychologique aujourd'hui, ils sont parfois légitimement suite à des problèmes médicaux, dans des craintes relatives aux vaccins.

Est-ce qu'il y a un service majoritairement plus important où ces récalcitrants sont présents ?

Aujourd'hui, on ne sait pas, on suppose que, par contre, par affinité, effectivement, il risque d'y avoir quelque fois plusieurs professionnels dans le même service. On espère que ça ne sera pas trop le cas et qu'effectivement, l'ensemble des personnels non vaccinés seront répartis sur divers services parce que sinon, ça va vraiment nous poser des problèmes de fonctionnement. Il va y avoir des déprogrammations. Et qui dit déprogrammations dit perte de chance pour les patients.

Vous craignez, n'ayons pas peur des mots, une catastrophe sanitaire, par exemple, du fait de l'absence de certains professionnels ?

Une catastrophe sanitaire, pas plus que sur la gestion de crise du Covid. Ça fait maintenant presque deux ans qu'on fait des déprogrammations à la suite les unes des autres. Alors, on est vraiment dans le champ de la médecine. On est toujours sur bénéfice risque et pour l'instant, on a toujours estimé que les déprogrammations causaient moins de décès que la prise en charge du Covid. Mais on a du mal à évaluer, à vrai dire, les dommages collatéraux de ces déprogrammations. Et si on était obligés aujourd'hui de continuer à en faire du fait d'une loi qu'on aurait pu éviter, c'est un peu dommage.

Vous avez parlé tout à l'heure de pressions, c'est grave. Elles viennent donc, vous le disiez, de la direction, mais aussi de certains collègues. Ça se passe comment ? Qu'est ce qu'on vous rapporte ?

Il y a eu beaucoup, beaucoup de pressions de la part des collègues, de la part de l'encadrement, de la part du personnel médical, des gens qui, effectivement, étaient allés spontanément à la vaccination. Je rappelle que c'était effectivement un choix et que lorsque le président prend sa décision à Dijon, on est plus de 80% de vaccination à ce moment là. Donc, on a un bon taux de vaccination et les personnels, effectivement, ont été parfois durement tancés.

Ce sont des phrases comme "pourquoi tu n'y vas pas ?" Quelle est ta raison profonde ? C'est ça ?

C'est une non prise en compte de la souffrance du collègue parce que, je le rappelle, sont en grande souffrance. Et ce qu'il nous fallait, ce n'est pas une loi pour les obliger à aller se faire vacciner. C'était au contraire du temps pour les accompagner, parce que c'est vraiment des personnels qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux et qu'on les amène tout doucement, effectivement, à se protéger.

Ces personnels là, si demain ils n'ont pas reçu leur première injection, ils risquent des sanctions, en tout cas des suspensions. C'est concrètement ce qui va se passer ici au CHU ?

C'est tout l'objet d'ailleurs de notre préavis de grève d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se trouve devant une situation qui est complètement inédite, c'est à dire qu'on n'a jamais vécu ça dans la fonction publique et bien sûr, jamais à l'hôpital. On va avoir des personnels qui vont être en suspension de contrat. Ça veut dire qu'ils ne vont plus pouvoir venir travailler, mais qu'ils n'auront pas non plus le droit d'aller travailler à l'extérieur. Ils sont en suspension de salaire, donc on leur on les prive de ressources à partir d'aujourd'hui. Pour un certain nombre, quelques dizaines de collègues, oui, ça sera le cas.