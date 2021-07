Obligation vaccinale : "c'est une gifle", estime la responsable de la CGT Santé de la Creuse

"Je suis choquée par la violence du mot 'sanction'." Nathalie Teste, responsable Santé en Creuse pour le syndicat CGT, ne digère pas l'allocution d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a annoncé ce lundi 12 juillet que la vaccination deviendrait obligatoire pour tous les personnels soignants et non soignants qui travaillent dans les établissements de santé et au contact des publics fragiles, y compris à domicile.

"À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises", a indiqué le président de la République. Le ministre de la Santé Olivier Véran a ensuite précisé, sur la chaîne LCI, que les personnels qui refusent la vaccination ne pourraient plus travailler et ne seraient plus payés.

"Je suis atterrée, réagit Nathalie Teste. Je suis moi-même vaccinée, je l'ai fait dès que c'était possible. Je suis bien sûr pour la vaccination, mais je suis contre l'injonction. Nous avons été applaudi, nous avons donné notre maximum alors qu'au début de la crise, nous avons travaillé avec des sacs poubelle en guise de blouse. Maintenant, nous sommes pointés du doigt et nous sommes traités comme des irresponsables. C'est une gifle."

La syndicaliste souligne aussi que la sanction va exercer une pression supplémentaire sur l'hôpital et va conduire à perdre des personnels supplémentaires, alors qu'ils sont déjà trop peu nombreux et que certains services ne peuvent pas fonctionner normalement par manque de personnels.

Le pass sanitaire étendu

Autre annonce d'Emmanuel Macron : le pass sanitaire est étendu. D'abord aux lieux de culture et de loisirs, à compter du 21 juillet. Ensuite, début août, il faudra présenter un schéma vaccinal complet ou un test négatif pour entrer dans les restaurants, les cafés, les centres commerciaux ou encore les transports en commun comme le train et l'avion.

"Nous nous adapterons, assure Stéphane Villetorte, le chef du restaurant L'Influence, à La Chapelle Taillefert. Les restaurateurs ont été, dans la majorité, respectueux des consignes gouvernementales. Nous allons continuer." Impossible d'embaucher un vigile, Stéphane Villetorte prévoit de se relayer avec la cuisinière du restaurant pour assurer l'accueil des clients et vérifier les pass sanitaires. "Nous avons déjà réduit notre jauge, explique le chef. Nous ne baisserons pas davantage. Par contre, nous allons sans doute augmenter nos jours de fermeture." Une manière de compenser, en attendant que les contraintes s'allègent.