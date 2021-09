Obligation vaccinale : cinq soignants suspendus au sein du groupe hospitalier Littoral atlantique

Seulement cinq soignants ont dû être suspendus par la direction du groupe hospitalier Littoral atlantique, pour avoir refusé de se soumettre à l'obligation vaccinale, entrée en vigueur le 15 septembre. Très peu au regard des 6.028 agents de ce groupe, qui réunit notamment La Rochelle et Rochefort.

Seulement cinq soignants ont été suspendus par le groupe hospitalier Littoral Atlantique, pour avoir refusé de présenter une attestation de de vaccination. C'est le bilan dressé dans un communiqué de ce groupe hospitalier, qui inclut les hôpitaux de La Rochelle et Rochefort, Marennes et Saint-Pierre-d'Oléron, mais aussi une maison de retraite de Surgères. 6.028 agents en tout. Ce qui fait finalement très peu de récalcitrants.

La direction avait identifié 128 personnes devant travailler dans les 15 prochains jours, et qui n'avaient toujours pas transmis une preuve de vaccination (ou de rétablissement du covid de moins de six mois). Chacun doit faire l'objet d'un entretien individuel, et c'est à l'issue de ces rencontres que les cinq suspensions ont été décidées.

Aucune conséquence sur l'activité des établissements, promet encore la direction du groupe hospitalier.